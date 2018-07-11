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Hırvatistan tarih yazdı, finale çıktı

Hırvatistan, İngiltere'yi 120 dakika sonunda 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda finale yükseldi ve tarihinde ilk kez bu başarıyı gösterdi.

Hırvatistan tarih yazdı, finale çıktı

FIFA 2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Moskova'daki Luzhniki Stadyumu2nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 2-1'lik skorla kazandı.

İngiltere, 5. dakikada Kieran Trippier'in frikik golüyle 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 68. dakikada Ivan Perisic ile eşitlik golünü buldu. 1-1 biten 90 dakikanın ardından Hırvatistan, 109. dakikada Mario Mandzukic ile finali getiren golü buldu.

İngiltere, 1990'dan sonra ikinci kez finale çıkma fırsatını kaybederken, Hırvatistan tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline yükseldi.

Hırvatistan ile Fransa arasındaki Dünya Kupası final maçı 15 Temmuz Pazar günü oynanacak. İngiltere ise Belçika ile 3'üncülük maçına çıkacak.

İNGİLTERE, MAÇA GOLLE BAŞLADI

Mücadeleye İngiltere daha baskılı başlayan taraf oldu. İngiltere'nin bu oyunu henüz 5. dakikada golü getirdi. Harry Kane'ye, ceza sahası yayı civarında yapılan faul sonrası topun başına Kieran Trippier geçti. Kieran Trippier'in yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve İngiltere 5. dakikada öne geçti.

İngiltere kısa paslarla oyunun kontrolünü tutmaya çalışırken, İngiltere direkt toplarla pozisyon aramaya başladı. Özellikle, Raheem Sterling üzerinden hızlı bir şekilde Hırvatistan kalesine giden İngiltere, net fırsatlar yakalamaya başladı.

HARRY KANE ÇOK NET KAÇIRDI!

Hırvatistan ise Luka Modric'e yapılan çok adamlı yakın savunma nedeniyle oyun kurmakta çok zorluk yaşadı. Hırvatistan topla oynamada üstün görünse de İngiltere gole daha yakın oynadı. Özellikle Harry Kane, tek pozisyonda iki net birden kaçırdı ve ilk yarı 1-0 İngiltere üstünlüğüyle geçildi.

HIRVATİSTAN ETKİLİ BAŞLADI, MEYVESİNİ ALDI

İngiltere, ikinci yarıda savunmaya çekildi ve kontraatak fırsatları yakaladı. Hırvatistan ise İngiltere'nin çekilmesiyle birlikte 3. bölgeye daha fazla girmeye başladı. İngiltere'nin cılız kontraatak girişimlerine karşın Hırvatistan, net pozisyonlar yakaladı.

61 ve 65. dakikalarda üst üste iki kez gole yaklaşan Hırvatistan, 68'de Perisic ile golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Sime Vrsaljko ortasını altıpas çizgisinin gerisinde doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Ivan Perisic ayağını uzatarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. Gol sonrası İngiltereli futbolcular faul itirazlarında bulundu.

HIRVATLAR, PERISIC İLE İKİYE YAKLAŞTI

Hırvatistan, ilk golden sonra Perisic ile arka arkaya net pozisyonlar yakalamaya başladı. 72'de sol çaprazdan ceza sahasına giren Perisic'in vuruşu direkte patladı. Ardından Ante Rebic vurdu, Pickford kurtardı. Bir sonraki pozisyonda Perisic, Pickford'un kalesinden çıktığını görüp topu aşırttı ama top auta gitti.

Son anlarda İngiltere ceza sahası sağ çaprazından bir duran top kazandı. Trippier'in ortasında Harry Kane arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak yerden seken top dışarı gitti.

Böylece mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi.

İNGİLTERE GOLE YAKLAŞTI, VRSALJKO ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maçın ilk uzatma devresinde iki takım da oldukça tedbirliydi. Topa sahip olan Hırvatistan, kısa paslarla kontrolü tuttu. İngiltere ise dengeli ilk uzatma devresinde duran topla gole en çok yaklaşan takım oldu. 99. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kieran Trippier ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen John Stones kafa vuruşunu yaptı ancak savunmada Sime Vrsaljko meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafası ile çıkartmayı başardı.

PICKFORD, NET POZİSYONU ÇIKARDI

İlk uzatma devresinin sonunda Mario Mandzukic ile Hırvatistan gole yaklaşan taraf oldu. Sol kanattan gelişen atakta Ivan Perisic ortasını ön direğe doğru göderdi. Bu noktaya hareketlenen Mario Mandzukic vuruşunu yaptı ancak kaleci Jordan Pickford son anda gole engel oldu.

BROZOVIC YAKLAŞTI, MANDZUKIC GOLÜ BULDU

İkinci devrenin başında Marcelo Brozovic ile gole yaklaşan Hırvatistan, 109'da Mario Mandzukic ile golü buldu.

Sol kanattan gelişen atakta Josip Pivaric ortasını ceza sahasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top havaya yükseldi. Ivan Perisic yükselen topu kafa ile altıpas sol çaprazına doğru indirdi. Bu noktada bulunan Mario Mandzukic yerden vuruşunu yaptı ve topu sağ köşeden filelerle buluşturdu.

Mücadelenin kalan 10 dakikasında Hırvatistan oyunu tutmayı ve üstünlüğünü korumayı başararak finalde Fransa'nın rakibi oldu.

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