Heyecanlandıran paylaşım: "Come to Beşiktaş"

Barcelona'da kadroya giremeyen ve ismi Beşiktaş ile anılan Arda Turan'a hem Oğulcan Engin'den hem Tolga Zengin'den mesaj geldi.

Sezon başından beri Barcelona kadrosuna girmekte zorlanan Arda Turan devre arasını bekliyor. Türkiye'de adı özellikle Beşiktaş ile anılan Arda Turan için yakın arkadaşı Oğulcan Engin'den mesaj geldi.

Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin, Arda Turan ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Come to Beşiktaş dileğim" yazdı.

Arda ve Tolga'dan karşılıklı paylaşım

Arda Turan, Instagram hikayesinden Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin'i paylaştı. Tolga ile olan fotoğrafına "Kaptan, can" yorumunda bulundu. Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin de sosyal medyadan Arda paylaşımı yaparak "Kardeşim candır" notunu düştü.