Herkesin merak ettiği rapor ortaya çıktı

Fenerbahçe yeni sezon futbol yapılanmasını ince eleyip sık dokurken, mevcut teknik direktör Aykut Kocaman şu an için en önemli gündem maddesi.

Sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü Damien Comolli’nin, geçen sezon takımı çalıştıran Kocaman ile yaptığı toplantı gelecek adına ciddi bir referans oldu. Kocaman’ın A’dan Z’ye elindeki tüm bilgi ve verileri paylaştığı, her anlamda yardımcı olarak yeni döneme ışık tuttuğu ifade edildi.

Aykut Kocaman’ın, futbol takımının mevcut durumuyla alakalı hazırladığı raporda birçok başlık gündeme alındı. Sarı-lacivertli teknik adam ilk olarak sezonu tamamlayan takımın performansına işaret etti. Özellikle son 10 haftada elde edilen 9 galibiyet ve 1 beraberlikle, takımın kriz yaşadığı 9. haftadaki Osmanlıspor maçı sonrası geride kalan 23 haftada ligin en iyisi olup, 72 puanının 54’ünü burada aldığı dile getirildi.

İç sahada yaşanan dalgalanmada; taraftar desteğinin azlığı ve camianın geçirdiği stresli süreç dikkat çekerken Kadıköy’deki atmosferin artmasının saha sonuçlarıyla direkt etkili olduğu aktarıldı.Aykut Kocaman’ın sezon içinde sık sık kullandığı istatistikler de toplantıda etkili oldu. Hücum ve savunma hattında hem takım hem de bireysel anlamda elde edilen istatistiki veriler Kocaman-Comolli görüşmesinde de masaya yatırıldı.

Umut dolu rapor

Takımın deplasman ve iç saha karnesi, genel lig performansı, rakiplerle karşılaştırmalı özel istatistikler ile özellikle son 10 haftalık sürede yakalanan istikrarlı ilk 11, Valbuena, Giuliano, Souza, Mehmet Topal, Janssen, Soldado, Dirar gibi isimler başta olmak üzere oyuncuların tek tek analizleri ve taktik kullanım da diğer konular idi. Ayrıca bu son dönemeçte uyum yakalayan takımın istikrarını koruması halinde gelecek sezonda da serisini sürdürme ihtimalinin kuvvetli olduğu vurgulandı. Sezon içerisinde de sürekli rapor hazırlayıp detaylarla çalışan Kocaman’ın maç maç hazırladığı belgeler de Comolli’nin önüne sunuldu.

Kadro analizi

Damien Comolli’nin Fenerbahçe’deki yeni döneminde transferde nasıl yol alacağını kadronun son durumu belirleyecek. Bu nedenle teknik direktör Aykut Kocaman’ın sunduğu rapor çok önemli bir veri olacak.

Tüm mevkiiler için görüşlerini bildiren ve istatistiki bilgiler de dahil olmak üzere detaylı bir çalışmaya sahip olan Aykut Kocaman’ın görüşleri büyük önem taşıyor. Comolli’nin de kendi yaptığı analizler, yaptırılan detaylı analizler ve scouting raporları da mevcut kadroya yapılacak takviyenin anahtarı olacak. Şu anda Fenerbahçe’de Neto’nun da boşa çıkmasıyla stoperde, sol bekte, Janssen belirsizliğiyle forvet hattında ve orta saha merkezde acil boşluklar olduğu göze çarpıyor.

İstifasını sundu

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de Kocaman’ın “Gerekeni yapacağım” demesinin ardından istifa etmemesi oldu. Ancak Kocaman’ın, Başkan Ali Koç ile yaptığı ilk görüşmede yeni yönetimin önünü açmak için ayrılığa hazır olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine kendisine henüz hoca konusunda bir karar verilmediği ve değerlendirmenin sürdüğü cevabı verildi.

En fazla maça çıkan teknik direktör

Aykut Kocaman, 2010-13 ve 2017-18 sezonlarında görev yaptığı Fenerbahçe’de 197 maçta görev yaptı. Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör olma unvanını taşıyan Kocaman, toplamda 4 yıl çalıştı.

Skorer