Herkes Fatih Terimin yeni transferlerini konuşuyor

Süper Lig'de bitime 3 hafta kalan zirvede yer alan Galatasaray'da herkes Fatih Terim'in transferlerini konuşuyor.

Ndiaye’nin İngiltere’ye satılması, Fernando’nun ise sakatlığı sürecinde Fatih Terim çareyi takım içinde buldu. Maddi sıkıntılar nedeniyle kulüp sadece Nagatomo’yu transfer ederken, tecrübeli hoca İgor Tudor döneminde adeta kenara atılan oyuncuları hayata döndürdü.

Bu isimlerden Sinan Gümüş, Konya ve Alanya maçlarında attığı gollerle Galatasaray’a 6 puan kazandırırken, Denayer son 3 haftadır ilk 11’de forma giyiyor.

Kritik Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş mücadelelerinde sahada olan Belçikalı stoper, müthiş oynadı.

Terim en büyük dokunuşu ise Ryan Donk’la yaptı. Tudor tarafından ligin başında kadro dışı bırakılan Donk, ikinci yarıda affedildi.

Sözleşmeyi kaptı

Hollandalı futbolcu orta sahada Fatih Terim’in vazgeçilmezi olurken, Selçuk İnan’ı kesti. Başakşehir maçında Emre Belözoğlu ve Arda’yı adeta bitiren Donk, son Beşiktaş maçında ise Beşiktaşlı Talisca ve Tolgay Arslan’ı sahadan sildi.

Uzun boyunun avantajıyla hava toplarında da geçit vermeyen Donk’un sezon sonunda yeni sözleşme imzalamasına kesin gözle bakılıyor. Terim, tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

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