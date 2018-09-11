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Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Herkes eleştiriyor ama kimse vazgeçemiyor

Herkes eleştiriyor ama ne önceki hocaları, ne Lucescu ne de Cocu ondan vazgeçmedi. Hollandalı teknik adam, “Türkiye’nin en iyi sol beki... Eleştirileri anlamıyorum” dedi.

Herkes eleştiriyor ama kimse vazgeçemiyor

2012'de geldiği Fenerbahçe'de 7. sezonuna başlayan Hasan Ali Kaldırım, özellikle son 3 sezondur sol bekin önemli bir savunucusu oldu. Taraftarın gözünde oynadığı sol bek mevkiinde yetersiz olarak görülen ancak hocalarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Hasan Ali Kaldırım, hem Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu hem de milli takım hocası Mircea Lucescu'nun vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Daha önce Pereira, Advocaat ve Aykut Kocaman'ın sürekli forma verdiği tecrübeli futbolcu bu sezon da Cocu'nun sol beke yazdığı ilk isim oldu.

VAR MI DAHA İYİSİ!

Cocu da oyuncusu için, "Türkiye'nin en iyi sol bekinin neden sürekli eleştirildiğini anlamıyorum" diyerek eleştirilere kendi cephesinden son noktayı koydu.

Fenerbahçe Cocu'nun yerine ona teklif götürmüş

Fenerbahçe Cocu'nun yerine ona teklif götürmüş

Andre Ayew'in Cocu'dan bir isteği var

Andre Ayew'in Cocu'dan bir isteği var

İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen haber

İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen haber


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Fenerbahçe Cocunun yerine ona teklif götürmüş

Fenerbahçe Cocu'nun yerine ona teklif götürmüş

İngiliz basınının iddiasına göre Fenerbahçe'nin Cocu'nun yerine düşündüğü Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal teklifi reddetti.
Andre Ayewin Cocudan bir isteği var

Andre Ayew'in Cocu'dan bir isteği var

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew, Phillip Cocu'yla görüşerek hücum hattının solunda oynamak istediği söyledi.
Herkes eleştiriyor ama kimse vazgeçemiyor

Herkes eleştiriyor ama kimse vazgeçemiyor

Herkes eleştiriyor ama ne önceki hocaları, ne Lucescu ne de Cocu ondan vazgeçmedi. Hollandalı teknik adam, “Türkiye’nin en iyi sol beki... Eleştirileri anlamıyorum” dedi.
İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen haber

İngilizlerden gündeme bomba gibi düşen haber

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Cocunun bu hareketine kimse anlam veremedi

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