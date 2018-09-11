Herkes eleştiriyor ama kimse vazgeçemiyor

Herkes eleştiriyor ama ne önceki hocaları, ne Lucescu ne de Cocu ondan vazgeçmedi. Hollandalı teknik adam, “Türkiye’nin en iyi sol beki... Eleştirileri anlamıyorum” dedi.

2012'de geldiği Fenerbahçe'de 7. sezonuna başlayan Hasan Ali Kaldırım, özellikle son 3 sezondur sol bekin önemli bir savunucusu oldu. Taraftarın gözünde oynadığı sol bek mevkiinde yetersiz olarak görülen ancak hocalarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Hasan Ali Kaldırım, hem Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu hem de milli takım hocası Mircea Lucescu'nun vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Daha önce Pereira, Advocaat ve Aykut Kocaman'ın sürekli forma verdiği tecrübeli futbolcu bu sezon da Cocu'nun sol beke yazdığı ilk isim oldu.

VAR MI DAHA İYİSİ!

Cocu da oyuncusu için, "Türkiye'nin en iyi sol bekinin neden sürekli eleştirildiğini anlamıyorum" diyerek eleştirilere kendi cephesinden son noktayı koydu.