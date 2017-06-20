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Her yol Beşiktaşa çıkıyor

Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gündemine son olarak İtalya Serie A devi İnter’in tecrübeli futbolcusu Gary Medel’i almıştı. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki futbolcuya yeşil ışık yakan ve transfer çalışmalarına başlayan Kara Kartal, Çizme ekibinden bonservis konusunda bilgilendirme istemişti. Şilili oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro’dan (40 milyon TL) açan İnter’in, tecrübeli isimle kesin olarak yollarını ayırma kararı alması sebebiyle daha düşük bir bedele Medel’i gönderebileceği belirtildi.

Avrupa’da kalmak istiyor

Serie A’da İnter formasıyla son 3 sezonda 104’ü ilk 11’de olmak üzere 109 maça çıkan Gary Medel’le, Beşiktaş’ın dışında Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors’un da ilgilendiği bildirildi. Boca’nın, hem stoper hem de ön libero hattında forma giyen Pitbull lakaplı yıldız için İnter’e 3 milyon Euro’luk (12 milyon TL) öneri sunduğu, Kara Kartal’ın ise bu transfer için maksimum 4 milyon Euro’ya (16 milyon TL) çıkabileceğini oyuncunun menajerine ilettiği belirtildi. Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Medel’in, ek olarak Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Beşiktaş’a sıcak baktığı konuşuluyor.

Abou’ya nefes aldırmadı!

Şili formasıyla Rusya’da Konfederasyon Kupası’nda görev yapan Gary Medel, önceki gün Vincent Aboubakar’lı Kamerun’a karşı 90 dakika forma giydi. Maç boyunca Aboubakar’a yakın oynayan Medel, Kartal’ın yıldızına maç boyunca adeta nefes aldırmadı. Şili, B Grubu’ndaki karşılaşmayı, 2-0 kazanmayı başardı.

Medel kimdir?

Doğum Tarihi: 03.08.1987

Doğum Yeri: Santiago

Ülkesi: Şili

Yaşı: 29

Boyu: 1,71

Kilo: 65

Mevkii: Stoper, ön libero

Kulübü: İnter

Oynadığı takımlar: Boca Juniors, Sevilla, Cardiff City.

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