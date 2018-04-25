Hem yeni sözleşmeyi hem de %100 zammı kaptı

Fatih Terim’in gözüne giren Sinan Gümüş, 1.2 milyon Euro’dan 4 yıllık imza atacak. Sinan’ın toplam kazancı 24 milyon lira olacak

Bu sezon Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında attığı kritik iki golle Galatasaray'a altın değerinde galibiyetler getiren Sinan Gümüş ödülünü alıyor... Teknik direktör Fatih Terim, önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldız için "Kendini göstermeli, yeni sözleşmeyi haketmeli" ifadesini kullanmıştı. Özellikle Alanyaspor karşısında belki de sezonun en kritik gollerinden birisinin altına imza atan gurbetçi futbolcu en sonunda göze girmeyi başardı.

ŞU ANDA 600 BİN EURO KAZANIYOR

Terim'in raporu sonrasında yönetimin Sinan'ın menajeriyle temasa geçtiği ve yeni sözleşme için ilk adımın atıldığı öğrenildi. Şu anda 600 bin Euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık imza atacağı ve maaşının 1.2 milyon Euro'ya çıkarılacağı belirlendi. Böylece Sinan'ın attığı iki golün karşılığında 4 yıldaki kazancı 4.8 milyon Euro (24 milyon lira) olacak.

YASİN'LE İLGİLİ KARAR SEZON SONU

Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda yapıldığı, sezonun bitmesinin ardından resmi duyurunun yapılacağı ifade edildi. Terim'in yeni sözleşme bekleyen bir başka isim Yasin'le ilgili kararını ise henüz verlediği belirlendi. Kalan maçlardaki performansı, tecrübeli futbolcunun kaderini belirleyecek.

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