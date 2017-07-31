Hatem Ben Arfada son dakika!

Fenerbahçe'nin gündeminde olan PSG'nin yıldız oyuncusu Hatem Ben Arfa'nın İstanbul'da olduğu iddia edildi.

PSG'nin yıldız oyuncusu ve bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Hatem Ben Arfa İstanbul'da olduğu iddia edildi.

Fransız gazetecilere doğrulattığımız bu iddiaya göre, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmeler gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi ve anlaşma kısa süre içerisinde resmiyete dökülecek. Ben Arfa'nın maliyeti ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan sosyal medyada Fransız bir vatandaş, Ben Arfa ile havalimanında fotoğrafını paylaşarak, 'Ben Arfa, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor' notunu paylaştı.

Ben Arfa geçtiğimiz sezon PSG forması ile 32 maça çıktı 4 gol 2 asistlik katkı yaptı.