Hatem Ben Arfada büyük müjde!

Paris Saint Germain, Ben Arfa ile yollarını ayırmak istediğini futbolcunun avukatına iletti.

Bir önceki transfer döneminde olduğu gibi bu dönem de adı Fenerbahçe ile anılan, taraftarların takıma gelmesi için sosyal medyada örgütlendiği Ben Arfa konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Yıldız futbolcunun kulübü Paris Saint Germain'in sportif direktörü Antero Henrique, Arfa'nın ayrılmakta serbest olduğunu açıkladı.

Bu karar Ben Arfa'nın avukatına da iletildi. Fransız basınında yer alan habere göre Arfa, ABD'deki sezon öncesi kampına katılmayacak.