Hatem Ben Arfa kanadından haber var! Fenerbahçe...

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın bu sabah Paris'e gitmesi, 'Ben Arfa'yla PSG için görüşecek' iddialarının konuşulmasına yol açmıştı.

Fanatik'in menajerlik şirketi adına konuştuğu Michel Haddad, "Sayın Çetinkaya'nın Paris'e geldiğini ben de duydum. Ancak Hatem'in kararı net. Görüşme olsa bile bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. de Hatem'in, geleceği için PSG'den tavsiye almasına gerek yok. Şu anki görüntüde takımda kalıyor. Ancak şunu kesin bir dille söyleyebilirim ki Ben Arfa, Fenerbahçe forması giymeyecek. Kararı bu yönde" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya da yalanlamıştı

Sarı Lacivertliler'de idari menajer Hasan Çetinkaya son olarak Paris'e gitme sebebinin özel işleri olduğunu ve Ben ARfa transferiyle alakalı olmadığını belirtmişti.