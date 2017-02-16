Hasan Aliden maç sonu itiraf!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hasan Ali Kaldırım'ın maç sonu açıklamaları şöyle;

Maça iyi başlamadık. İyi ve hareketli bir rakibe karşı oynadık. Erken gol yedik. Krasnodar iyi pas yapan bir ekip. İstediğimiz oyunu oynayamadık ve oyunun kontrolünü kaybettik. Rakibin kontrataklarına izin verdik. İç sahada taraftarımızla birlikte turu geçmek istiyoruz ve elimizden geleni yapacağız.