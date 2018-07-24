Harunu ver, istediğin üçünü al

Beşiktaş, Harun Tekin’i bonservis ödemeden almak istiyor. Siyah-beyazlılar, başarılı kaleciye karşılık Bursa’ya; Vagner Love, Mustafa, Orkan, Oğuzhan Aydoğan, Mertcan ve Utku’dan istediği üçünü teklif edecek.

Fabri’nin Fulham’a gitmesiyle kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş tüm imkanlarını Bursaspor’un başarılı file bekçisi Harun Tekin’i kadrosuna katmak için seferber edecek. Lig bitmeden Fabri’ye gelmesi muhtemel teklifleri düşünerek Harun için Bursaspor ile temasa geçen siyah-beyazlılar, deneyimli eldivene karşılık üç oyuncuyu takas olarak önerecek.

Vagner Love, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Oğuzhan Aydoğan, Mertcan Açıkgöz ve Utku Yuvakuran gibi isimleri takas edilebilecek oyuncular arasında tutan yönetim, Bursaspor’a üç oyuncu teklif edecek. Bu isimlerden istediği üç oyuncuyu seçme teklifi yapacak olan Beşiktaş Yönetimi’nin, transferi para vermeden bitirmek için çaba harcayacağı belirlendi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in de çok istediği Harun Tekin transferini bitirmek için kollarını sıvayan siyah-beyazlıların yabancı kaleci tercihini arka plana attığı vurgulandı. Beşiktaş’a transferi halinde birinci kaleci olmasına garanti gözüyle bakılan Harun’un da bu nedenle siyah-beyazlı takıma gitmeyi istediği bildirildi.

Güneş ile çalışmak istemesi nedeniyle de bu transferin bitmesini arzulayan Harun’u listesinin ilk sırasında tutan Beşiktaş, yabancı alternatifler ile de temaslarını sürdürüyor. Yabancı adaylar konusunda scouting departmanıyla hareket eden siyah-beyazlı yönetim, yaşı ilerlemiş kaleci yerine, yetiştirip satmak üzere bir proje transfere daha da imza atmayı hedefliyor.

Skorer