Harun Tekin isyan etti!

Bursaspor'un başarılı kalecisi Harun Tekin, dün akşam yaşanan olayların ardından bir açıklama yaptı.

Bursaspor'un genç kalecisi Harun Tekin, Kasımpaşa maçı dönüşünde meydana gelen olayların ardından resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Harun'un açıklamaları şöyle;

Uzun yıllar formasını onurla ve gururla taşudığım Bursaspor formasıyla böylesine vahim bir olayı yaşamak beni, ailemi ve takım arkadaşlarımı derinden üzdüğünü bilmenizi isterim.

Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşlai sopayla ve bıçakla kalleşce saldırma girişiminde bulunan kendinibilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim.

Bu zorlu süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız dileğiyle saygılarımla...