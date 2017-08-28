Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Moussa Sow müjdesi

Moussa Sow müjdesi

Kanat-forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Moussa Sow'la yeniden temasa geçti. Sow'un Al Ahli idarecilerini ikna etmek için düğmeye bastığı, transferde son pürüzlerin kaldığı belirtildi.
Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.
Denayer için yeni girişim

Denayer için yeni girişim

Stopere takviye yapmakta kararlı olan Cim Bom, daha önce kiralık olarak takımda forma giyen Jason Denayer’ı, bir kez daha Manchester City’den kiralamak istiyor.
Tosic'ten yönetime mesaj

Tosic'ten yönetime mesaj

Yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapan Dusko Tosic, Bursaspor maçında klas futbolunu golle taçlandırmayı başardı.
Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş için gelen transfer tekliflerinin artmasının ardından genç yıldızın geleceğinin, bu milli arada netleşmesi bekleniyor.
Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor

Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor

Borussia Dortmund, Ousmane Dembele’nin boşluğunu Andriy Yarmolenko ile doldurmayı planlıyor.
Şenol Güneş zaman istedi

Şenol Güneş zaman istedi

Güneş, ekip olarak ilerleyen haftalarda daha etkili bir görüntü sergileyeceklerini söyledi.

Harun Tekin bombası!

Volkan Demirel ile Carlos Kameni’nin yanına hem onlardan daha iyi hem de geleceği olan bir isim arayışındaki Fenerbahçe, bu konuda ciddi bir adım attı.

Harun Tekin bombası!

Daha önce Porto’dan İker Casillas’la temasa geçen Kanarya, İspanyol file bekçisinin yaşının 36 olması sebebiyle rotayı yerli bir oyuncuya çevirdi.

Kanarya’nın, Bursaspor’un başarılı kalecisi Harun Tekin’i istediği bildirildi. 28 yaşındaki Harun’un gelmeye hazır olduğu, Bursa cephesiyle de bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Kartal Timsah'ı avladı

Kartal Timsah'ı avladı

Volkan Şen resmen açıklandı

Volkan Şen resmen açıklandı

Başakşehir sezona galibiyetle başladı

Başakşehir sezona galibiyetle başladı


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güncel
Harun Tekin bombası!

Harun Tekin bombası!

Volkan Demirel ile Carlos Kameni’nin yanına hem onlardan daha iyi hem de geleceği olan bir isim arayışındaki Fenerbahçe, bu konuda ciddi bir adım attı.
Kartal Timsahı avladı

Kartal Timsah'ı avladı

Süper Lig'in üçüncü hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Bursaspor'u Dusko Tosic ve Atiba Hutchinson'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
Volkan Şen resmen açıklandı

Volkan Şen resmen açıklandı

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuşan Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, Volkan Şen defterini kapattıklarını söyledi.
Başakşehir sezona galibiyetle başladı

Başakşehir sezona galibiyetle başladı

2017-2018 sezonunun ilk düdüğü Fatih Terim Stadı’nda çaldı. Brugge’u eleyen Başakşehir, Le Guen’in çalıştırdığı Bursaspor’u konuk etti. Ligin ilk maçında 1-0'lık skorla gülen Medipol Başakşehir oldu.
Bacary Sagna Süper Lige geliyor

Bacary Sagna Süper Lig'e geliyor

Bursaspor Fransız sağ bekle yeni bir görüşme yapma kararı aldı. Bu oyuncuyu özellikle Paul Le Guen’in çok istediği öne sürüldü.
Bursaspor Başkanı Beşiktaşın transferini açıkladı

Bursaspor Başkanı Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'ın transferiyle ilgili, "Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüştüm. Kendileri bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş'a bir sözlerinin olduğunu söyledi." dedi.
Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Yeşil-beyazlılar, Arjantinli orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensipte anlaştı.
Ünlü teknik direktör İstanbula transfer görüşmesine geldi

Ünlü teknik direktör İstanbul'a transfer görüşmesine geldi

Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Kulüp Başkanı Ali Ay ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi.
Fernando Gago sürprizi

Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.
Dün gece sessiz sedasız Türkiyeye gelip transfer görüşmesi yaptı!

Dün gece sessiz sedasız Türkiye'ye gelip transfer görüşmesi yaptı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, sportif direktörlük görevine eski milli oyuncu Yıldıray Baştürk'ü getirmeyi düşünüyor.
Batalladan 90 milyon liralık gol!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!

Bursaspor’un şampiyonluğunda 8 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan Pablo Martin Batalla dün attığı golle gemisini kurtardı....
İşte Bursasporun yeni teknik direktörü!

İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü!

Bursaspor, lig tarihinde ilk defa bir sezonu 4 teknik adamla tamamlama rekoruna imza atacak....
Hey gidi Bursa!

Hey gidi Bursa!

Bir zamanlar büyüklere kök söktüren, 2009/10 sezonunda tarihi bir başarıya imza atıp, şampiyonluk sevinci yaşayan Bursaspor, o...
Harun Tekin isyan etti!

Harun Tekin isyan etti!

Bursaspor'un başarılı kalecisi Harun Tekin, dün akşam yaşanan olayların ardından bir açıklama yaptı....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Tayfun Korkut ile anlaşmaya varıldı!

Tayfun Korkut ile anlaşmaya varıldı!

Teknik direktör konusunda Robert Prosinecki'den olumlu sonuç alamayan Bursaspor, Tayfun Korkut ile prensip anlaşmasına vardı....