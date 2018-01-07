Harry Kane için akıllara zarar rakam!

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Real Madrid'in bir süredir Tottenham Hotspur'un yıldızı Harry Kane ile ilgilendiği konuşuluyordu. Ada basını ise Tottenham'ın golcü oyuncu için astronomik bir ücret talep ettiğini iddia etti.

Bu sezon La Liga'da şampiyonluk yarışının bir hayli dışında kalan Real Madrid'de yönetim, transferde rotasını forvet mevkiine çevirmiş durumda.

"BBC" olarak da adlandırılan Gareth Bale, Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo üçlüsünün performansından memnun olmayan Real'in golcü transferi için bir süredir Tottenham Hotspur'un yıldızı Harry Kane ile ilgilendiği konuşuluyordu.

Ada basınından Daily Mirror'ın haberine göre ise Tottenham yöneticileri, Madrid ekibine oyuncuyu alabilmeleri için en az 300 milyon sterlin getirmeleri gerektiğini söyledi.

Kane, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 26 maçta 24 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.