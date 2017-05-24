Harekat bugün resmen başlıyor!

Başkan Fikret Orman ile yöneticiler; Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Vincent Aboubakar'ın bonservis konusunu çözmek için resmi harekâtı bugün başlatıyor.

Sezon başında Porto’dan 1 yıllığına kiralanan, başlarda bocalayan ancak daha sonra attığı goller, yaptığı asistlerle takıma katkısını üst seviyeye çıkaran Kamerunlu oyuncu için Portekiz yetkilileri ile masaya oturacak olan Siyah-Beyazlılar anlaşma zemini arayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş’ten gelen rapor doğrultusunda forvet hattını Aboubakar ile doldurma kararı alan Beşiktaş yönetimi, Porto’dan oyuncunun 10 milyon Euro olan bonservis bedelinde indirim isteyecek. Yapılacak pazarlıklarda fiyatın makul bir seviyeye çekilmesi istenecek. Ancak aynı noktaya gelinmemesi halinde ise yeniden kiralık formülü devreye sokulacak.

Başkan Orman’ın da yeni sezonda Aboubakar’ı kadroda görmeyi çok istediği için gereken fedakârlığı yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Haberturk