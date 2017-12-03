Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı sahasında Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş oyuncularının sahada gösterdiği performansı övdü.

Süper Lig'de 14. haftanın en önemli mücadelesinde Beşiktaş, sahası Vodafone Park'ta Galatasaray'ı Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti ve puan farkını 3'e indirdi.

Mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, oyuncularının sahada gösterdiği performansı övdü.

İşte Güneş'in açıklamaları:

"Ligin son maçı değildi ama çok önemli bir maçtı. Lider takımla oynadık. Futbol adına sahaya iyi olguları yansıttık."

"Başta yönetim ve başkana teşekkür ediyorum bu günleri hazırladığı için. Harika bir taraftar vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum."

"Bugün oyuncularım oynarken keyif alıyordu. Doğruları çok, yanlışları az yaptık. Hangi kelimeyi söylesem o güzel oyunu anlatamam."