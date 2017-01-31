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Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.
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Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.

Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın sözleşmesini fesh ettiği Hamit Altıntop, Bundesliga ekibi Darmstadt 98'e imza attı.

Hamit Altıntopun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Hamit Altıntop yeni takımına imzayı attı.

Eski Galatasaraylı Hamit Altıntop, Almanya Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98'e transfer oldu. Alman kulübü transferi resmi olarak açıkladı.

Darmstadt'a transfer olan Hamit, "Darmstadt neler yapabileceğini kanıtlamış bir takım, sabırsızlanıyorum" dedi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçip Alman kulübüne imzayı attı. Hamit ocak ayın ortasında Galatasaray'dan, sözleşmesi fesh edilerek, ayrılmıştı.

Hamit Altıntop'un ismi Göztepe ve Çaykur Rizespor ile anılmıştı.

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