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Hamit Altıntop'un yeni adresi...

TFF 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor'da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Hamit Altıntopun yeni adresi...

Bandırmasspor Asbaşkanı Ömer Beyaz, Hamit Altıntop'un transferi için yaptıkları ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Görüşmelerin devam etiğini belirten Beyaz, en geç yarın netleşecek olan bu transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının çok daha güçlü olacağını açıkladı.

Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, takımdaki eksikleri çok iyi bildiklerini bu mevkilere alınacak oyuncular ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Elmastaş, Hamit Altıntop dahil üç futbolcuyu Denizlispor ile yapacakları maça kadar imza attırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

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