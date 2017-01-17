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Caceres için yeni teklif!

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Hamit Altıntop'un yeni adresi...

Hamit Altıntop'un yeni adresi...

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Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Ganso ile görüşmeler sürüyor!

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Robben'de son dakika!

Robben'de son dakika!

Birkaç sezondur Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan Bayern Münih ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Arjen Robben, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Cimbom'a tecrübeli stoper!

Cimbom'a tecrübeli stoper!

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Şok gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray, formsuzluğu devam eden Selçuk İnan'la ilgili şok bir karar verdi.

Hamit 500 bin euro karşılığında...

TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un Hamit Altıntop’u transfer teklifi bulunmasının ortaya çıkmasından sonra Süper Lig takımları da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçtiği bildirildi.

Hamit 500 bin euro karşılığında...

Bandırmasspor Asbaşkanı Ömer Beyaz, bir  süre önce Galatasaray yönetiminin sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop'un transferi için yaptıkları ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını, haber beklediklerini tekrarladı.

Asbaşkan Ömer Beyaz, bu transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının çok daha güçlü olacağını belirtti.

TEKLİF 500 BİN EURO!

Bu arada Bandırmaspor’un Hamit Altıntop’la ilgilendiğinin açıklanmasının ardından Süper Lig takımları Akhisar Belediyespor, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor’un da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak istediği belirtildi. Çaykur Rizespor’un ise Hamit Altıntop’a 500 bin euro teklif ettiği öne sürüldü.

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Hamit 500 bin euro karşılığında...

Hamit 500 bin euro karşılığında...

TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un Hamit Altıntop’u transfer teklifi bulunmasının ortaya çıkmasından sonra Süper Lig takımları da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçtiği bildirildi.
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