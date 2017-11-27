Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

BARCELONA'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Lucas Lima transferi aralık ayında...

Lucas Lima transferi aralık ayında...

Fenerbahçe'nin ara transferde orta sahaya çare olarak düşündüğü Santoslu Lucas Lima'da tek rakibinin Palmerias olduğu bildirildi.
Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

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Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

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Süper Lig'de bu hafta Akhisarspor'u 2-0'la geçen Göztepe, Yasin Öztekin ve Mustafa Pektemek'in peşine düştü.
Kenedy ile temaslar başladı

Kenedy ile temaslar başladı

Zirve takibinin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hızlandı, Ada'dan Sarı-Lacivertlileri umutlandıran haber geldi.
Meğer bu yüzden oyundan çıkmış

Meğer bu yüzden oyundan çıkmış

İlk yarıda sağ dizi esneyen ve “Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı” yorumlarından çekindiği için hocasından sakatlığını gizleyen Rumen sol bek, ağrıları dayanılmaz hale gelince 71’de kenara geldi.
Aatif ezeli rakibe mi gidiyor?

Aatif ezeli rakibe mi gidiyor?

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş transfer açıklaması geldi.
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İdeal yabancı sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA'nın sorularını yanıtladı.

Hakem bariz golü yedi

La Liga'da Barcelona'nın yıldızı Messi'nin Valencia'ya attığı gol çizgiyi geçmediği gerekçesiyle hakem tarafından verilmedi.

Hakem bariz golü yedi

La Liga'da Barcelona, deplasmanda Valencia'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 30. dakikasında Barcelona atağında Lionel Messi'nin ceza sahasından şutunda Valencia kalecisi topu elinden kaçırdı ve top kale çizgisini geçti ancak hakem gol kararı vermedi. Barcelona oyuncular bu karar sonrası adeta çılgına döndü.

Atağın devamında Valencia kontra atakta gole yaklaştı ancak Zaza'nın vuruşu auta çıktı. Yoğun itirazlara rağmen hakem Iglesias Villanueva kararını değiştirmedi.

Hakemin bariz golü vermemesi gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Tüm dünya bunu konuşuyor! Messi depremi

Tüm dünya bunu konuşuyor! Messi depremi

Mesut Özil ile anlaşma sağlandı! Yeni takımı...

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Devre arasında oyuncularına kanser olduğunu söyledi

Devre arasında oyuncularına kanser olduğunu söyledi


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Hakem bariz golü yedi

Hakem bariz golü yedi

La Liga'da Barcelona'nın yıldızı Messi'nin Valencia'ya attığı gol çizgiyi geçmediği gerekçesiyle hakem tarafından verilmedi.
Tüm dünya bunu konuşuyor! Messi depremi

Tüm dünya bunu konuşuyor! Messi depremi

Barcelona'da bir devrin sonu geliyor... Arjantinli süperstar, geçtiğimiz gün takımdan ayrılma talebini resmen yönetime iletmişti. Bu gelişme sıcaklığını korurken dün gece yaşananlar tartışmaları giderek alevlendirdi.
Mesut Özil ile anlaşma sağlandı! Yeni takımı...

Mesut Özil ile anlaşma sağlandı! Yeni takımı...

Katalonya radyosu, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt ile görüştüklerini ve oyuncunun devre arası için 20 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına Barcelona'nın formasını giyeceğini öğrendiklerini duyurdu.
Devre arasında oyuncularına kanser olduğunu söyledi

Devre arasında oyuncularına kanser olduğunu söyledi

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İngilizler Mesut Özil'in yeni adresini duyurdu

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