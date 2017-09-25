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Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

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Hakan Hepcan serbest bırakıldı

Galatasaraylı futbolcu Gomis için attığı iddia edilen 'maymun’ tweet'i nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hakan Hepcan serbest bırakıldı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2-2 berabere kalmıştı. Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı mesajda ise Galatasaraylı futbolcu için kullandığı maymun ifadesi büyük tepki çekmişti. Hepcan'ın kastettiği futbolcunun Bafetimbi Gomis olduğu öne sürülmüştü.

Hakan Hepcan, "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor." yazmıştı. Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip yanlış anlaşıldığını savunmuştu. "IrkçıHakanHepcan" hashtag'i ise kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde 1. sıraya kadar yükselmiş ve Hepcan hakkında suç duyurularında bulunulmuştu.

Serbest bırakıldı

Galatasaraylı futbolcu Gomis için attığı iddia edilen 'maymun’ tweet'i nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı


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Hakan Hepcan serbest bırakıldı

Hakan Hepcan serbest bırakıldı

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