Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

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Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

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RvP'den yine aynı bahane!

RvP'den yine aynı bahane!

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Önce Aboubakar, sonra Vida!

Önce Aboubakar, sonra Vida!

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Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.
Gomis'in maliyeti belli oldu

Gomis'in maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Galatasaray, artık Fransız yıldızın kulübü Swansea ile ödeme takvimi konusunu görüşüyor. İngilizler’in bonserviste indirime gittiği, taksit seçeneğini de kabul ettiği belirtiliyor.
Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Manchester City, Benfica'nın kalecisi Ederson'u 40 milyon Euro'ya transfer etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun cezası sona erdi

Şubat ayında FIFA tarafından 4 ay futboldan men edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun cezası bitti.

Hakan Çalhanoğlunun cezası sona erdi

Futbol yaşantısını Almanya Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun 4 aylık men cezası bugün itibariyle sona erdi.

Kariyerinin ilk yıllarında Trabzonspor ile ön sözleşme imzalamasına rağmen Hamburg'a transfer olan milli futbolcu, 2 Şubat tarihinde CAS'ın FIFA'nın kararını onamasıyla 4 ay futboldan men edilmiş ve sezonu kapatmıştı.

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan 23 yaşındaki Hakan, ceza açıklanana kadar geçen süreçte Bundesliga'da 15 müsabakaya çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

Öte yandan yakın zamanda Alman basını, Leverkusen'in iyi bir teklif gelmesi halinde milli futbolcuyu elden çıkarmayı planladığını yazmıştı.

Aubameyang'a tam 70 milyon euro!

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Vitor Pereira geri dönüyor!

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Hakan Çalhanoğlunun cezası sona erdi

Hakan Çalhanoğlu'nun cezası sona erdi

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