Hakan Çalhanoğlu resmen İtalyan devinde

İtalyan devi Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferini resmen açıkladı. Çizme ekibinin 24 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu, 2.5 milyon Euro kazanacak.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan devi AC Milan'a transferi resmiyet kazandı.

Serie A'nın köklü kulübü, transferini resmileştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Milano'ya gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Bonservisi 24 milyon Euro

Çizme ekibinin, Hakan için Bayer Leverkusen'e bonservis bedeli olarak 4'ü bonuslar olmak üzere toplamda 24 milyon Euro ödeyeceği İtalyan medyasına yansıdı.

Yılda 2.5 milyon Euro kazanacak

Hakan Çalhanoğlu, Kırmızı-Siyahlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve bonuslar hariç senelik 2.5 milyon Euro kazanacak.

Leverkusen'e veda etti

Alman kulübüne yaptığı açıklamayla veda eden yıldız futbolcu, "Milan ile sözleşme imzalayacağım. Bayer Leverkusen'e fantastik yıllar için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu yaz Avrupa'da transfer döneminin en aktif takımlarından biri olan Milan, daha önce Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva, Ricardo Rodriguez ve Fabio Borini'yi renklerine bağlamıştı.