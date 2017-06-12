Beşiktaş transferi resmen duyurdu!

Beşiktaş transferi resmen duyurdu!

Beşiktaş, Flamengo ile anlaşmaya varan Rholdolfo'nun 1 milyon 400 bin Euro'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Sol bek için Clichy ile temaslarını sürdüren Galatasaray, aradığı sağ beki de İspanya’da buldu. Daha önce Fenerbahçe’nin de istediği 28 yaşındaki başarılı futbolcu Juanfran ve kulübü Deportivo ile temas kuruldu.
Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Cimbom istedi, Manchester City kapıyor!

Premier Lig ekibi Manchester City, Meksika takımı Pachuca'nın genç kanat forveti Hirving Lozano'yu kadrosuna katmak üzere.
Hakan Çalhanoğlu bombası!

Hakan Çalhanoğlu bombası!

FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle 2016-17 sezonunun ikinci yarısını futboldan uzak geçiren Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'nın Lazio takımı talip. Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio Hakan'ın bonservisi için 15 milyon Euro ödemeye hazır.
Yıldız oyuncu Twitter'dan isyan etti!

Yıldız oyuncu Twitter'dan isyan etti!

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Miroslav Stoch'a sürpriz talip!

Miroslav Stoch'a sürpriz talip!

Fenerbahçe’nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch için Çekya iddiası gündeme geldi.
Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Quaresma'ya çılgın teklif! Tam 63 milyon...

Beşiktaş'ta son iki sezonda başarılı bir performans sergileyen Ricardo Quaresma, Çin kulüplerinin de gözdesi durumunda.
Yasin hakkında karar verildi!

Yasin hakkında karar verildi!

İki sezon önce kazanılan 3 kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Galatasaray’la sözleşmesini uzatmak için adeta gün sayıyor.

Hakan Çalhanoğlu bombası!

FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle 2016-17 sezonunun ikinci yarısını futboldan uzak geçiren Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'nın Lazio takımı talip. Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio Hakan'ın bonservisi için 15 milyon Euro ödemeye hazır.

Hakan Çalhanoğlu bombası!

Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan talip var... Corriere dello Sport'un haberine göre Serie A takımlarından Lazio, Almanya'da Leverkusen takımında forma giyen A Milli Takım futbolcumuzu istiyor.

2011'de transfer kurallarını çiğnediği için 2016-17 sezonunun son dört ayını futbol oynayamadan geçiren Hakan'a FIFA'nın verdiği ceza soa ermiş durumda... 23 yaşındaki milli futbolcunun Leverkusen ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Corriere dello Sport, Lazio'nun Leverkusen'e Hakan için 15 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.

Mario Gomez resmen açıklandı!

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1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira, Nantes'ın başına geçiyor!

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Lacazette'e iki dev talip


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Hakan Çalhanoğlu bombası!

Hakan Çalhanoğlu bombası!

FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle 2016-17 sezonunun ikinci yarısını futboldan uzak geçiren Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'nın Lazio takımı talip. Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio Hakan'ın bonservisi için 15 milyon Euro ödemeye hazır.
Mario Gomez resmen açıklandı!

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Lacazettee iki dev talip

Lacazette'e iki dev talip

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