Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

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10.02.2017

19:00 - Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

11.02.2017

13:30 - Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16:00 - Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

19:00 - Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12.02.2017

13:30 - Akhisar Belediye - Çaykur Rize: Bülent Yıldırım

13:30 - Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 - Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar

19:00 - Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek

13.02.2017

20:00 - Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır

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