Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 20. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla hedef tahtasına konulan Ali Palabıyık'ın durumu tüm hafta boyunca merak konusu olurken, MHK ise Palabıyık'a görev vermeyerek adeta eleştirileri onayladı.
10.02.2017
19:00 - Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
11.02.2017
13:30 - Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16:00 - Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
19:00 - Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12.02.2017
13:30 - Akhisar Belediye - Çaykur Rize: Bülent Yıldırım
13:30 - Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 - Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar
19:00 - Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek
13.02.2017
20:00 - Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır
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