Bruma'ya büyük şok!

Bruma'ya büyük şok!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan ve İsveç'le karşılaşacak Portekiz'de 25 kişilik aday kadro açıklandı.
Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Robin van Persie'ye müthiş teklif!

Van Persie’ye eski kulübü Feyenoord’dan davet geldi. Hollanda ekibinin yönetimi, RvP’ye Kuyt’ı örnek gösterdi, “Sen de aramıza geri dön. Takıma Şampiyonlar Ligi’nde önderlik et” mesajı gönderdi.
Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Burak Yılmaz ile sıcak temas!

Trabzonspor'da unutulmaz performanslar yaşayan ve kariyerini Çin’de sürdüren milli forvetle yönetimin sıcak temas halinde olduğu ortaya çıktı.
Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Cimbom'a yılın piyangosu! Bruma ve Ronaldo...

Aslan'ın Portekizli yıldızı Bruma için Galatasaray'a 'davet faksı' geldi. Portekiz Futbol Federasyonu, genç yıldızı A Milli Takım kadrosuna davet edecekleri bilgisini aktardı.
Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Essien'in yeni takımı şaşırttı!

Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Endonezya’nın Persib Bandung takımı ile sözleşme imzaladı.
Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.

Güntekin Onay: "Biri dışında hepsini tebrik ediyorum"

Güntekin Onay, Beşiktaş - Olympiakos maçını değerlendirdi.

Güntekin Onay: Biri dışında hepsini tebrik ediyorum

Beşiktaş - Olympiakos maçını değerlendiren Güntekin Onay, "Beşiktaş taraftarları son dakikalarda maçı rahat izlediyse burada sonda giren Gökhan İnler'le birlikte 13 Kartal yürekliye de tebrikler, birini dışarda bırakıyorum. Ancak Talisca ve Babel'e ayrı bir parantez açıyorum. Kritik anlarda, kritik yerlerde sahneye çıktılar. Gerçekten çok iyi mücadele etti Beşiktaş. Bu kadar uzun süre 10 kişi oynayarak kazanılmış galibiyet müthiş bir başarı. Olympiakos kendi liginde sürekli ofansif oynayan bir takım. Savunma yapamayacağını maçtan önce söylemiştik" dedi.

Beşiktaş çeyrek finalde!

Beşiktaş çeyrek finalde!

Cardozo İstanbul'a gelmiyor!

Cardozo İstanbul'a gelmiyor!

Yunan basınının gündeminde o var!

Yunan basınının gündeminde o var!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Güntekin Onay: Biri dışında hepsini tebrik ediyorum

Güntekin Onay: "Biri dışında hepsini tebrik ediyorum"

Güntekin Onay, Beşiktaş - Olympiakos maçını değerlendirdi.
Beşiktaş çeyrek finalde!

Beşiktaş çeyrek finalde!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, Olympiakos'u Vincent Aboubakar, Ryan Babel ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 4-1 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Cardozo İstanbula gelmiyor!

Cardozo İstanbul'a gelmiyor!

Olympiakos'un yıldız golcüsü Oscar Cardozo, teknik bir kararla Beşiktaş maçı kadrosunun dışında tutuldu.
Yunan basınının gündeminde o var!

Yunan basınının gündeminde o var!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Lig son 16 eleme turunda Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalması Yunan basınında geniş yankı buldu.
Aboubakar gözünü rekora dikti

Aboubakar gözünü rekora dikti

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü atan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa’da etkili bir performans sergiledi.
Şenol Güneş: 3-1, 4-1 olabilirdi

Şenol Güneş: "3-1, 4-1 olabilirdi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere biten Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.
UEFAdan şaşırtan hata!

UEFA'dan şaşırtan hata!

Olympiakos - Beşiktaş maçında UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı büyük bir hata yaptı. Vincent Aboubakar'ın attığı golü UEFA farklı bir isimle duyurdu.
Beşiktaş avantajı kaptı: 1-1

Beşiktaş avantajı kaptı: 1-1

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı ve rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.
Karembeudan şaşırtan açıklama: Beşiktaş...

Karembeu'dan şaşırtan açıklama: "Beşiktaş..."

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam karşı karşıya geleceği Olympiakos'tan maç öncesi flaş bir açıklama geldi.
Quaresmanın başına Bellayı saracak!

Quaresma'nın başına Bella'yı saracak!

Olympiakos’un geçici hocası Vasilis Vouzas, Beşiktaş karşısında kadrosunda iki değişiklik yapacak. Ancak, Yunan hoca, bu akşam en önemli görevi agresif sol bek Alberto De la Bella’ya verecek.
Bomba itiraf: Sizinle final oynamak isterdik

Bomba itiraf: "Sizinle final oynamak isterdik"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'la eşleşmekten memnun olmayan Olympiakoslu yöneticiler, İstanbul'a mesaj gönderdi....
Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Kara Kartal’ın Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynayacağı Olympiakos maçında en önemli hücum gücü Anderson Talisca olacak....
Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

Manchester United, Rus ekibi Rostov ile oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde tribünde yer almak için yola çıkan her...
Sow: Atamadım, özür diliyorum

Sow: "Atamadım, özür diliyorum"

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Fabiano, Krasnodar maçı sonrası üzgün olduklarını belirtirken gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını söylediler....
Fenerbahçede Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Krasnodar maçının 70. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı....
İlk golü attık ve morallerini bozduk

"İlk golü attık ve morallerini bozduk"

Krasnodar teknik direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu....