Güntekin Onay: "Biri dışında hepsini tebrik ediyorum"

Güntekin Onay, Beşiktaş - Olympiakos maçını değerlendirdi.

Beşiktaş - Olympiakos maçını değerlendiren Güntekin Onay, "Beşiktaş taraftarları son dakikalarda maçı rahat izlediyse burada sonda giren Gökhan İnler'le birlikte 13 Kartal yürekliye de tebrikler, birini dışarda bırakıyorum. Ancak Talisca ve Babel'e ayrı bir parantez açıyorum. Kritik anlarda, kritik yerlerde sahneye çıktılar. Gerçekten çok iyi mücadele etti Beşiktaş. Bu kadar uzun süre 10 kişi oynayarak kazanılmış galibiyet müthiş bir başarı. Olympiakos kendi liginde sürekli ofansif oynayan bir takım. Savunma yapamayacağını maçtan önce söylemiştik" dedi.