Gündeme bomba gibi düştü! Burak Yılmaz...

Habertürk Köşe yazarı Serdar Ali Çelikler Trabzonspor'da yaşanan mali krizle ilgili köşesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar Ali Çelikler'in köşe yazısı:

Çin’den geldiğinden bu yana para alamamasına rağmen Burak Yılmaz, 6 yabancıya “ihtiyaçları görülsün” diye 240 bin Euro para vermiş. Bir genç oyuncuya da 100 bin lira ödemiş. Yetmemiş; Sosa’ya “İhtiyacın var mı?” diye de sormuş, kulübü şikayet eden Castillo’ya “Paranın bir kısmını karşılayayım, geri al” demiş.

Çin’den transfer olduğundan bu yana transfer taksitlerini alamayan Burak Yılmaz, buna karşın takımdaki performansını bir dakika bile düşürmedi, 19 golle ‘iş’ini yaptı. Yetmedi yabancı oyunculara 240 bin Euro’dan fazla cebinden para ödedi

Eleştirmeye geldi mi eleştiriyoruz. Kızdık mı demediğimizi bırakmıyoruz. Ama işler bazen bizim de hemen öğrenemediğimiz, zaman içinde haberdar olabildiğimiz değişik şekillerde ilerleyebiliyor. Önceki gün Trabzon’da yaşayan ve Burak’la da bire bir görüşme halinde olduğunu bildiğim bir dostumla sohbet ederken çok enteresan şeyler duydum. Golcü, sadece ‘iş’i olan golleri atarak değil takım arkadaşlarına maddi olarak yardımcı olarak da takımına yardımcı olmuş.

Ne mi yapmış? Çin’den geldiğinden bu yana parasını, taksitlerini alamamış. Hatırlarsanız “Benim alacağım önemli değil, bilhassa yabancı arkadaşların parasını ödeyin” dediği zaten medyaya yansımıştı. Ama bakmış ki, işler iyice kötüye gidiyor elini cebine atmış. Tam 6 yabancıya ‘ihtiyaçları görülsün” diye 240 bin Euro para vermiş. (Bu isimlerin hepsi biliniyor ama Burak bilinmesin istiyor. “Takım içinde olur böyle şeyler, aramızda” diyor.) Bir genç oyuncuya da 100 bin lira ödemiş. Yetmemiş; Sosa’ya, yani takımın en pahalı oyuncusuna “İhtiyacın var mı?” diye de sormayı ihmal etmemiş. Sosa “Sağ ol kaptan, benim şimdilik ihtiyacım yok” cevabını vermiş.

Kolombiyalı Castillo da kulübü şikayet etmiş ve alacaklarının ödenmesini istemişti hatırlarsanız. Aslında Burak, Castillo’ya da gidip “Trabzonspor’u icralık-davalık yapma ben bir miktar karşılayayım” demiş ama Kolombiyayı “kibarca” reddetmiş. Yani bu bilgilere önceki gün ulaşmasam, dün de teyit ettirmesem Akhisar maçından sonra Burak’ın “Başkanla oturup konuştuk. Dertleştik, gözleri doldu” cümleleriyle başlayan demecine içten içe “Ne alaka?” diyebilirdim. Ama belli ki Sayın Başkan Muharem Usta da konuşup dertleşeceği en doğru ismi bulmuş.

Bu haberi yazmamın 3 temel nedeni var:

İlki, elbette ki haber değeri taşıması; ikincisi, Trabzonspor’un mali olarak iflas durumunda olduğu zaten bilinen bir durumdu ama bu kadar büyük krizler de yaşadığını bilmek üzücü. Bu kulübe yeni bir çıkış planı lazım. Üçüncüsü de hep eleştirmek değil görevimiz. Bize diyorlar ya hani “Sadece eleştiriyorsunuz” diye; işte bu tip önemli katkıları da takım için yapılan fedakarlıkları da dile getirmeyi bildiğimizi göstermek lazım diye düşündüğüm için.