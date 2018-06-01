Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Transfer çalışmalarına hız veren Siyah-Beyazlılar, Başakşehir’in yıldızları Emmanuel Adebayor ve Edin Visca için harekete geçti. Kara Kartal, bu isimlerin şartlarını araştırırken, Turuncu-Lacivertliler’le de ilk teması kurdu.

Geride bıraktığımız sezonda hedeflerinden oldukça uzak kalan Siyah- Beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verdi. Alvaro Negredo ve Vagner Love’un etkisiz performansı nedeniyle önceliği forvet hattına veren ve bu doğrultuda ilk adımı Göztepe ile sözleşmesi sona eren Demba Ba ile anlaşarak atan Kara Kartal, ikinci takviyeyi de yurt içinden yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Başakşehir’in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor’u listesine alan Beşiktaş, Togolu golcünün şartlarını araştırmaya başladı. Siyah-Beyazlılar, yine Başakşehir’in yıldızı ve Süper Lig’in asist kralı Edin Visca’ya da gözünü dikti. Boşnak futbolcunun da maliyetini araştıran Beşiktaş, bu isimler için Turuncu- Lacivertliler’in kapısını çaldı.

Takas artı para...

Yıldız futbolculara talip olduklarını belirten Siyah-Beyazlı yöneticiler, Başakşehir’e hem takasta oyuncu verebileceğini hem de bir miktar bonservis bedeli ödeyebileceğini iletti. Turuncu-Lacivertli ekibin, en kısa zamanda Beşiktaş’a geri dönüş yapacağı öğrenildi.

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