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Beşiktaş'a yeşil ışık

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Kararını verdi! İşte 1. forveti

Kararını verdi! İşte 1. forveti

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon kadrosunun planlanması için bir araya geldi. Deneyimli teknik adam, Alvaro Negredo ve Vagner Love'ın takımdaki geleceğiyle ilgili fikrini başkan Fikret Orman'a iletti.

Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Transfer çalışmalarına hız veren Siyah-Beyazlılar, Başakşehir’in yıldızları Emmanuel Adebayor ve Edin Visca için harekete geçti. Kara Kartal, bu isimlerin şartlarını araştırırken, Turuncu-Lacivertliler’le de ilk teması kurdu.

Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Geride bıraktığımız sezonda hedeflerinden oldukça uzak kalan Siyah- Beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verdi. Alvaro Negredo ve Vagner Love’un etkisiz performansı nedeniyle önceliği forvet hattına veren ve bu doğrultuda ilk adımı Göztepe ile sözleşmesi sona eren Demba Ba ile anlaşarak atan Kara Kartal, ikinci takviyeyi de yurt içinden yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Başakşehir’in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor’u listesine alan Beşiktaş, Togolu golcünün şartlarını araştırmaya başladı. Siyah-Beyazlılar, yine Başakşehir’in yıldızı ve Süper Lig’in asist kralı Edin Visca’ya da gözünü dikti. Boşnak futbolcunun da maliyetini araştıran Beşiktaş, bu isimler için Turuncu- Lacivertliler’in kapısını çaldı.

Takas artı para...

Yıldız futbolculara talip olduklarını belirten Siyah-Beyazlı yöneticiler, Başakşehir’e hem takasta oyuncu verebileceğini hem de bir miktar bonservis bedeli ödeyebileceğini iletti. Turuncu-Lacivertli ekibin, en kısa zamanda Beşiktaş’a geri dönüş yapacağı öğrenildi.

Serdar Taşçı transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi

Serdar Taşçı transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi

Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Selçuk İnan bombası

Selçuk İnan bombası


 

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Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Gündeme bomba gibi düşen transfer hamlesi

Transfer çalışmalarına hız veren Siyah-Beyazlılar, Başakşehir’in yıldızları Emmanuel Adebayor ve Edin Visca için harekete geçti. Kara Kartal, bu isimlerin şartlarını araştırırken, Turuncu-Lacivertliler’le de ilk teması kurdu.
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