Gündeme bomba gibi düşen haber

Şampiyonluk adayı Başakşehir'e Jose Sosa'dan sürpriz bir teklif geldi.

Trabzonspor’da büyük umutlarla transfer edilen ancak şans bulmasına rağmen bekleneni bir türlü veremeyen Arjantinli Sosa menajeri aracılığıyla Başakşehir’e haber göndererek gelecek sezon İstanbul ekibinde oynamak istediğini iletti.

Trabzonspor’da hayal kırıklığı yaratan Sosa’ya Başakşehir kulübü yetkililerinin teşekkür ederek kendisini kadroda düşünmediklerini ifade ettikleri ortaya çıktı.

Bordo mavili kulübün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, 'Sosa’dan özür diliyorum ama benim bütçem, bu oyuncunun parasını ödemek için yeterli değil. Bu yüzden transfer yasağı noktasına geldik' ifadelerini kullanarak, Arjantinli oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığını sinyalini vermişti.

Trabzonhaber