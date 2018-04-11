Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Gündeme bomba gibi düşen haber

Şampiyonluk adayı Başakşehir'e Jose Sosa'dan sürpriz bir teklif geldi.

Gündeme bomba gibi düşen haber

Trabzonspor’da büyük umutlarla transfer edilen ancak şans bulmasına rağmen bekleneni bir türlü veremeyen Arjantinli Sosa menajeri aracılığıyla Başakşehir’e haber göndererek gelecek sezon İstanbul ekibinde oynamak istediğini iletti.

Trabzonspor’da hayal kırıklığı yaratan Sosa’ya Başakşehir kulübü yetkililerinin teşekkür ederek kendisini kadroda düşünmediklerini ifade ettikleri ortaya çıktı.

Bordo mavili kulübün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, 'Sosa’dan özür diliyorum ama benim bütçem, bu oyuncunun parasını ödemek için yeterli değil. Bu yüzden transfer yasağı noktasına geldik' ifadelerini kullanarak, Arjantinli oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığını sinyalini vermişti.

Başakşehir'in yıldızı Galatasaray maçında yok

Başakşehir'in yıldızı Galatasaray maçında yok

Piero'ya göre bu top dışarıdan mı çevrildi?

Piero'ya göre bu top dışarıdan mı çevrildi?

Başakşehir 1-0'dan geri döndü

Başakşehir 1-0'dan geri döndü


 

Trabzonhaber

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Gündeme bomba gibi düşen haber

Gündeme bomba gibi düşen haber

Şampiyonluk adayı Başakşehir'e Jose Sosa'dan sürpriz bir teklif geldi.
Başakşehirin yıldızı Galatasaray maçında yok

Başakşehir'in yıldızı Galatasaray maçında yok

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'de, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında sakatlanan Stefano Napoleoni'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Pieroya göre bu top dışarıdan mı çevrildi?

Piero'ya göre bu top dışarıdan mı çevrildi?

Medipol Başakşehir'in Akhisarspor'a attığı 2. gol öncesinde topun dışarıdan geldiği ortaya çıktı.
Başakşehir 1-0dan geri döndü

Başakşehir 1-0'dan geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendi.
Koridorda kavga! Üzerine atladı

Koridorda kavga! Üzerine atladı

Başakşehir-Beşiktaş maçının devre arasında koridorda kavga çıktı.
Cenk Tosun, Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünde izledi

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Rüştü Reçber, Başakşehirin koreografisini eleştirdi

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