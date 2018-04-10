Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Gündeme bomba gibi düşen haber

Konyaspor'un yıldız golcüsü Eto'o'nun Antalyaspor'da sözleşmesi biten oyuncuları aradığı iddia edildi.

Gündeme bomba gibi düşen haber

Süper Lig’in devre arasında Antalyaspor’dan ayrılarak Konyaspor’un yolunu tutan Samuel Eto’o ile ilgili olarak gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Pazar günü Konyaspor’u ağırlayacak Antalyaspor’da Asbaşkan Şefik Öz, Kamerunlu yıldız futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Koza TV’de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında Koray Geçgel’e konuşan Şefik Öz, Samuel Eto’o’nun, kritik maç öncesi Antalyaspor’dan eski takım arkadaşlarını aradığı duyumları geldiğini söyledi.

Eto’o’nun Antalyaspor’la sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı futbolcuları arayarak Konyaspor’a transfer olabileceklerini söylediği yönünde dedikodular dolaştığını ifade eden Şefik Öz, “Samuel Eto’o’nun eski takım arkadaşlarını arayarak akıllarını çeldiğine inanmak istemiyoruz ama böyle bir dedikodu dolaşıyor. Bu konuyla ilgili bugün 50'ye yakın telefon geldi. Konyaspor yönetimi de böyle bir maçtan önce böyle şeyler olsun istemez. Bu durumu bazı menajerler manipüle edebilir, ancak Eto'o'ya böyle bir şey yakışmaz” diye belirtti.

Kötü haber geldi! Sezonu kapattı

Kötü haber geldi! Sezonu kapattı

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Beklenmedik ayrılık

Beklenmedik ayrılık


 

Ajansspor

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Gündeme bomba gibi düşen haber

Gündeme bomba gibi düşen haber

Konyaspor'un yıldız golcüsü Eto'o'nun Antalyaspor'da sözleşmesi biten oyuncuları aradığı iddia edildi.
Kötü haber geldi! Sezonu kapattı

Kötü haber geldi! Sezonu kapattı

ATİKER Konyaspor'un defans oyuncu Petar Filipovic'in sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Sergen Yalçın Süper Lige geri döndü

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, teknik direktörlük konusunda Sergen Yalçın ile anlaşıldığını açıkladı.
Beklenmedik ayrılık

Beklenmedik ayrılık

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, tecrübeli futbolcu Ali Çamdalı ile sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Başakşehire Konyaspordan çelme

Başakşehir'e Konyaspor'dan çelme

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, deplasmanda 90+2'de yediği golle Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Cimbom Konyadan avantajlı dönüyor

Cimbom Konya'dan avantajlı dönüyor

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Etoo imzayı attı! İşte ilk sözleri

Eto'o imzayı attı! İşte ilk sözleri

Atiker Konyaspor ile 2.5 yıllığına anlaşan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o düzenlenen törenle, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
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Volkan Şen'in yeni adresi belli oldu

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Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor 90+3te yıkıldı

Trabzonspor 90+3'te yıkıldı

Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
O kişiler serbest bırakıldı!

O kişiler serbest bırakıldı!

Konya’da Galatasaraylı taraftarın saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı....
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"3 pozisyonu olan Galatasaray..."

Maçın ardından konuşan Yeşil-Beyazlılar’ın teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Taktik olarak yeteri kadar refleks gösteremediğimizi düşünüyorum” dedi....
Kendimizi aştık

"Kendimizi aştık"

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Final maçının hakemi belli oldu

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Aykut Kocaman sonunda Fatih Terim'e isyan etti!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı aday kadrodan sonra isyan bayrağını...