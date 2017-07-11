Gündem yeniden Jeremain Lens

Hollandalı yıldızın menajerini görüşmeye çağıran Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamaya çalışıyor.

Yeni sezon öncesinde kanat hattında rekabeti artırmak için bu bölgeye bir transfer yapmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar’ın planları, Gökhan Töre’nin dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle değişti. Tecrübeli futbolcunun sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olmasını göz önünde bulunduran yönetim, bu bölgeyi 2 isimle takviye etmek için harekete geçti. Kartal’ın, kanat bölgesi için daha önce girişimlerde bulunup sonrasında orta noktada buluşamadığı için askıya aldığı Jeremain Lens’i tekrar gündemine aldığı ortaya çıktı.

2 milyon Euro önerildi

Geçen sezonu Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Sunderland’li futbolcunun menacerini görüşmeye çağıran Kara Kartal’ın, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlamayı planladığı bildirildi. Yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) yıllık ücret önereceği, sözleşmesindeki opsiyon bedelinin de 5 milyon Euro (20 milyon TL) olacağı konuşuluyor.

İspanya’dan Nani iddiası

Fenerbahçe’den 2 sezon önce 8.5 milyon Euro (34 milyon TL) karşılığında İspanya La Liga ekibi Valencia’nın yolunu tutan Luis Nani, Siyah- Beyazlılar’ın radarına girdi. Konuyla ilgili olarak İspanya basınında çıkan haberlere göre, 30 yaşındaki kanat oyuncusu için Beşiktaş’ın devrede olduğu ve Valencia’da mutsuz olan Portekizli futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Kara Kartal’a sıcak baktığı iddia edildi. Nani, geçen sezon Valencia formasıyla çıktığı 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

Yusuf için geri sayım

Trabzonspor’un 24 yaşındaki futbolcusu için ilk teması kuran yönetim, konuyu bu hafta içerisinde başkanlar düzeyinde görüşecek. Yurt dışında tatilde bulunan Başkan Fikret Orman’ın Bordo-Mavililer’in lideriyle İstanbul’da bir araya gelip transferi noktalaması bekleniyor. Yusuf için 2 milyon Euro (8 milyon TL) isteyen Fırtına’ya 1 milyon Euro (4 milyon TL) öneren Kara Kartal’ın, tecrübeli isim için yapılacak görüşmeleri bu hafta tamamlayıp oyuncuya Siyah-Beyazlı formayı giydirmesi bekleniyor.

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