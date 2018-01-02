Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.
Vagner Love ile ilk temas kuruldu

Vagner Love ile ilk temas kuruldu

Forvet arayan Galatasaray’da sürpriz Vagner Love gelişmesi.
Ndiaye için akılalmaz teklif

Ndiaye için akılalmaz teklif

Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti.
Sola son aday Davide Santon

Sola son aday Davide Santon

Fatih Terim’in basın toplantısında açıkladığı, “Sadece Asamoah için değil başka isimler için de bağlantılarım var” dediği futbolculardan birinin Inter’in yıldızı Davide Santon olduğu öğrenildi.
Gündem yeniden Gignac

Gündem yeniden Gignac

Cenk’in alternatifini arayan Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu için kolları sıvadı Fransız santrfordan sezon başı yüksek maaş talebi üzerine vazgeçilmişti.
2 dakika oynadı, 3 talibi var

2 dakika oynadı, 3 talibi var

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma şansı bulabilen Mustafa Pektemek'e, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'den 3 talip çıktı.

Gündem yeniden Gignac

Cenk’in alternatifini arayan Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu için kolları sıvadı Fransız santrfordan sezon başı yüksek maaş talebi üzerine vazgeçilmişti.

Gündem yeniden Gignac

Beşiktaş yönetimi, Everton'a imza atmaya hazırlanan Cenk Tosun'un alternatifini bulmak için çabalıyor. Başkan Fikret Orman için hazırlanan listenin ilk sırasında tanıdık bir isim bulunuyor: Andre Pierre Gignac. Meksika ekibi Tigres'in formasını giyen ve sezon başı da gündeme gelen 32 yaşındaki Fransız futbolcudan yıllık 4 milyon Euro maaş istemesi üzerine vazgeçilmişti. Cenk Tosun'un Premier Lig kulübü Everton'a rekor bedelle transferi resmileşirse, Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de 'Olur' verdiği Gignac'a imza attırmak için hemen harekete geçecek. Oyuncunun Haziran 2018'de sözleşmesi bitiyor.

Fatih Terim istedi, Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Fatih Terim istedi, Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Arda Turan:

Arda Turan: "Sadece Beşiktaş"

2 dakika oynadı, 3 talibi var

2 dakika oynadı, 3 talibi var


 

Sabah

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Fatih Terim istedi, Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Fatih Terim istedi, Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Beşiktaş iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.
Gündem yeniden Gignac

Gündem yeniden Gignac

Cenk’in alternatifini arayan Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu için kolları sıvadı Fransız santrfordan sezon başı yüksek maaş talebi üzerine vazgeçilmişti.
Arda Turan: Sadece Beşiktaş

Arda Turan: "Sadece Beşiktaş"

Arda Turan, “Barcelona’da zor bir dönem geçirdim. Kariyerime başka bir takımda devam etmeyi planlıyorum. Türkiye’den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur” dedi.
2 dakika oynadı, 3 talibi var

2 dakika oynadı, 3 talibi var

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma şansı bulabilen Mustafa Pektemek'e, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'den 3 talip çıktı.
Carvalhal Premier Lig ekibiyle anlaştı

Carvalhal Premier Lig ekibiyle anlaştı

Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Swansea City ile anlaştı.
Şenol Güneşten Cenk Tosun açıklaması

Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması

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Jackson Martinez bombası

Jackson Martinez bombası

Beşiktaş, golcü transferi için düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar, Cenk Tosun'un Everton'a gitme ihtimaline karşılık oyuncu arayışlarına başladı.
Cenk Tosunun imzalayacağı tarih belli oldu

Cenk Tosun'un imzalayacağı tarih belli oldu

25 Milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olacak Cenk Tosun'un imza tarihi belli oldu. Bu akşam Beşiktaş formasıyla taraftara veda edecek golcü futbolcu önümüzdeki hafta İngiliz ekibi ile sözleşme imzalayacak.
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Beşiktaş kupada 4ledi

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