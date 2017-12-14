Gündem yeniden Fellaini

Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyet önümüzdeki günlerde transfer zirvesinde bir araya gelecek.

Süper Lig’in ilk yarısında istediği istikrarı yakalayamayan ve buna bağlı olarak şok puan kayıpları yaşayan Beşiktaş’ta, yönetim kurulu ve teknik heyet önümüzdeki günlerde transfer için bir araya gelecek. Ligin aksine Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği başarılarla dünyada konuşulan bir kulüp haline siyah-beyazlılarda sezonun ikinci yarısı için bir takım önlemler alınacak.

Şampiyonluk yarışını riske etmemek için stoper Vida ile kadroyu güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş’ın, Cenk Tosun’un devre arasında satılması durumunda yeni bir golcü ve 10 numara transfer edebileceği ileri sürüldü. Lucas Lima’yı ara transferde renklerine bağlamayı planlayan fakat bu oyuncunun Palmeiras ile anlaşması nedeniyle farklı arayışlara giren yönetim özellikle kilit açabilecek oyuncuları takip ediyor.

Transfer gündemine aldığı oyuncular içerisinde Fellaini’yi bulunduran siyah-beyazlılar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belçikalı futbolcunun devre arasındaki durumunu da yakından takip ediyor. Manchester United ile sözleşme uzatıp, uzatmayacağı netlik kazanmayan Fellaini’yi kadroya katmak isteyen yöneticiler, kış transferi için yakında düğmeye basacak.

Ligdeki puan kayıplarını genelde katı savunma uygulayan takımlar karşısında yaşayan Beşiktaş’ta, yönetim ve teknik heyet bu sorunu çözebilmek için yakın zamanda bir transfer zirvesi gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun’un kadroda tutulması halinde ise 10 numara konusunda takım içinden çözüm üretmeye çalışacak.

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