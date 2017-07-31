Gündem yeniden Edin Visca

Sarı-Lacivertliler’de Boşnak yıldızın ismi yedine gündeme geldi. Başakşehir 5.5 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise 3.5 milyon Euro’nun yanı sıra iki oyuncu vererek Visca’ya imza attırmak istiyor.

Başakşehir’in yıldız futbolcusu, Aykut Kocaman’ın talebiyle yeniden Fenerbahçe’nin gündemine geldi. Transfer döneminde adı önce Galatasaray’la, ardından Trabzonspor ile anılan Edin Visca için Başakşehir gelen teklifleri geri çevirmişti. Turunucu-Lacivertliler’de başkan Göksel Gümüşdağ, 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini 5.5 milyon Euro (22.8 milyon TL) olarak belirledi.

Stoch önerilecek

Fenerbahçe, Simon Kjaer’in satışı tamamlandıktan sonra Finansal Fair-Play konusunda rahatlayacak. Ancak Sarı- Lacivertliler yine de Başakşehir’in istediği rakama çıkmayı düşünmüyor. Rakamı azaltmak için takas formülü devreye sokulacak. Sarı-Lacivertliler, 3.5 milyon Euro’nun (14.5 milyon TL) yanı sıra Miroslav Stoch ve bir genç oyuncuyu önerecek.

Ligde maç kaçırmıyor!

Edin Visca, kariyerinde artık yeni bir adım atmayı hedefliyor. Bu nedenle Boşnak yıldız, Fenerbahçe’ye transfer olmayı çok istiyor. Yönetim eğer Başakşehir ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağlayabilirse, Visca ve menaceriyle pazarlıklara da başlayacak. Süper Lig’de son 3 sezonda 102 maçın 102’sinde de forma giyen yıldız futbolcu, bu süreçte 33 gol atıp, 18 asist yaptı. Boşnak oyuncu her iki kanadın yanı sıra forvette görev yapabiliyor.