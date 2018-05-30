Gündem Joe Allen ve Trezeguet

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da transfer yapılacak bölgeler netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılarda ilk transfer hedefi kanat ve orta saha...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve Devler Ligi vizesini kapan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

Fatih Terim önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro yaratmak isteyen Cim-Bom'da, Terim'in yönetime verdiği ilk ismin Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet oldu.

Kasımpaşa'nın bonservisini 2 milyon euroya Anderlecht'ten aldığı Mısırlı futbolcu için Fatih Terim'in oyuncuya bizzat haber gönderdiği ve 'Seni takımımda görmek istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bize çok yararın olacak' mesajını ilettiği öğrenildi.

Bu gelişmeler üzerine Sarı-Kırmızılı yönetimin yakın zamanda Trezeguet için Kasımpaşa ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Ndiaye'nin yerini Joe Allen dolduracak

Ndiaye'nin Stoke City'e transferinin ardından yeni bir merkez orta saha arayan Galatasaray'da, Ndiaye'nin takım arkadaşı Joe Allen listeye alındı.

Stoke City'in küme düşmesinden sonra adı takımdan ayrılacak isimler arasında geçen Galli yıldız için Sarı-kırmızılıların araştırmalara başladığı bildirildi.

Ada ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek 28 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'ın ilk etapta kiralık olarak düşündüğü ifade edildi.

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