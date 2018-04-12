Güle güle Volkan Demirel! Yeni kaleci...

Sarı-lacivertlilerin, Zorya'nın genç file bekçisi Andriy Lunin için temas kurduğu ileri sürüldü.

Bu iddianın kaynağı ise oyuncunun menajeri Ihrakli Khevedeliani.

Kaptan Volkan Demirel'in sözleşmesini uzatmayı düşünen Fenerbahçe'de Kameni'nin durumu ise muamma.

Kamerunlu kaleciyle devam edip etmeyeceği bilinmeyen sarı-lacivertli takımiçin yeni kaleci adayı iddiası ise Ukrayna'dan geldi ve Kanarya'nın Zorya'da forma giyen 19 yaşındaki Andriy Lunin'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

1.91 boyundaki file bekçisinin menajeri Ihrakli Khevedeliani, oyuncusuyla Fenerbahçe'nin temasa geçtiğini duyurdu.

Khevedeliani, sözleşmesi 2019'da bitecek genç kaleci için "Juvenus, İnter, Milan, Arsenal, Liverpool, Lecister, Salzburg ve F.Bahçe dışında 5-6 kulüp daha Lunin'in peşinde" diye konuştu.

Piyasa değeri 2 milyon euro civarı olan Lunin, bu sezon Zorya'da 30 maçta oynadı 6 maçı gol yemeden tamamladı.

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