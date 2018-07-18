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Güle güle Vida! Beşiktaş teklifi kabul etti

3 ülkeden 6 kulübün transfer etmek için yarıştığı Vida’da Liverpool ipi göğüslemeye çok yakın. Beşiktaş yönetimi de İngiliz ekibinin 20 milyon poundluk (130 milyon TL) teklifine ‘Olur’ verdi.

Güle güle Vida! Beşiktaş teklifi kabul etti

DÜNYA Kupası’nda, Hırvatlar’ın milli kahramanı olan Domagoj Vida’yı artık Beşiktaş’ın elde tutması imkansız. Rusya’da gösterdiği performansla Avrupa takımlarını peşinden koşturan 29 yaşındaki oyuncuya 3 ülkeden 6 resmi teklif olduğu bildirilmişti. Bu tekliflerden en ciddisinin ise Jurgen Kloop’un çalıştırdığı Liverpool tarafından yapıldığı öğrenildi. Beşiktaş’a ilk önce 15 milyon poundluk bir öneri getiren İngilizler, kabul edilmeyince teklifi 20 milyon pound olarak güncelledi. Siyah-Beyazlı yönetim de ‘Vida ile anlaştıktan sonra da bize gelin’ dedi.

KUPANIN EN SAĞLAM İKİLİSİYDİ

Dünya Kupası’nda müthiş bir performans gösterip, 1 gol atan ve 1 de asist yapan Vida, gümüş madalya kutlamaları için ülkesinde bulunuyor. Vida’nın menajeriyle Liverpool cephesi arasında yapılacak görüşmelerden sonra transfere son noktanın konulması bekleniyor. J. Kloop, stoperdeki başarılı Hırvat oyuncusu Lovren’in yanına Domagoj Vida’yı da alarak Dünya Kupası’nın en iyi savunma ikililerinden birini kendi bünyesinde birleştirmenin niyetinde.

DEĞERİNİ BULAN OYUNCU SATILIR

Beşiktaşlı bir yönetici de İngiliz basınına gelen teklifi değerlendirdi. Değerini bulduğunda satılmayacak oyuncu olmadığını belirten Beşiktaş yöneticisi, Liverpool’un en iyi teklifi verdiğini doğruladı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 22 karşılaşmaya çıkan Vida, partneri Pepe ile birlikte başarılı bir grafik çizmişti. Vida Dünya Kupası finalinde de Antonie Griezmann’a karşı yaptığı başarılı savunmayla takdir toplamış, finalde Perisic’in golünde bir de asist yapmıştı. Tecrübeli oyuncuya Everton, Atletico Madrid, Sevilla ve bazı İtalyan ekiplerinin de talip olduğu biliniyor.

Gülüm kesmez

BEŞİKTAŞ, Vida’yı satması halinde stoper transferi de yapacak. Tosic’ten sonra Mitrovic ve Pepe’nin de gitmesi halinde bu bölgede ciddi bir sorun doğuyor. Yönetim boşta olan Ersan Adem Gülüm’ü yeniden geri getirmek niyetinde ancak Şenol Güneş daha hazır ve genç bir oyuncudan yana. Alternatifler üzerinde değerlendirmeler, bütçeye göre yapılacak.

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