Güle güle Negredo

Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımıyla anlaşan 33 yaşındaki Negredo dün öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak, Riyad'a uçmuştu. Siyah beyazlılar, bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli almazken, İspanyol forvet de sözleşmesinin kalan iki yılından doğan alacaklarından vazgeçti.

Geçtiğimiz sezon Valencia'dan transfer edilen ancak istenen verim alınamayan 33 yaşındaki golcünün 4.3 milyon Euro'luk yüksek maaş maliyeti nedeniyle Beşiktaş yönetiminin bu yönde bir karar aldığı bildirildi.

Siyah beyazlı formayı son olarak Evkur Yeni Malatyaspor karşısında giyen Alvaro Negrodo, 49 maçta 18 gol atıp, 10 asist yaptı. Negredo'nun imza atması beklenen Al Nasr takımı yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Giuliano'yu da kadrosuna katmıştı.

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