Güle güle Fabri! Beşiktaş teklifi kabul etti

Beşiktaş, uzun süren pazarlıklar sonucu İngiliz ekibi Fulham'ın Fabri için yaptığı teklifi kabul etti.

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiven Fabri için İngiliz ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı.

beIN SPORT'un haberine göre, İngiliz ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" diyen yönetim, Fabri'nin menajeriyle komisyon pazarlığını sürdürüyor.

Fabri'nin de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.