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Güle güle Belhanda

Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmaya hazırlandığı Faslı futbolcu Belhanda'nın transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Güle güle Belhanda

Galatasaray'da Belhanda, Ndiaye, Celil Yüksel ve Onyekuru'nun menajerliğini yapan, sezon başında ise Fenerbahçe'den Josef de Souza ile Giuliano'yu yüksek bonservislere Suudi Arabistan'a götüren William D'Avila ocak ayında Belhanda'yı 10 milyon Euro'nun üzerinde bir paraya satacak.

Sezon başında Türkiye'ye önemli transferler yapan Fransız menajer William D'Avila Türkiye hakları için menajer Mehmet Gültekin ile çalışma kararı aldı. Önceki gün bir araya gelen ikili özellikle Türkiye Liglerindeki genç oyuncuların Avrupa'ya transferi üzerinde çalışmalar yapacak.

Konuyla ilgili Fanatik'e konuşan Mehmet Gültekin William D'Avila'nın Türk gençlerinin potansiyeline inandığını ve bu konuda çalışmalar yapmak için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Devre arasında transferi gündemde olan Galatasaraylı Belhanda ile ilgili soruya da cevap veren Gültekin, "William D'Avila ile devre arasındaki transfer önceliğimiz Belhanda. Avrupa, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinden birine 10 milyon Euro'nun üzerine transfer olabilir" şeklinde konuştu...

D'Avilla kısa süre önce de yaptığı açıklamada "İngiltere, İspanya ve Almanya'dan birçok kulüp Belhanda'yı izliyor" ifadesini kullanmıştı.

Belhanda 2017 yılında Dynamo Kiev'den 8 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.

Fransız menajer Fenerbahçe'den Josef de Souza'yı 12 Milyon Euro'ya Giuliano'yu ise 10.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a götürmüştü.

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