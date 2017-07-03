Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı
Yeşil-beyazlılar, Arjantinli orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensipte anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Arjantin'in Godoy Cruz takımından orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.
AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Arjantinli 25 yaşındaki oyuncunun Bursaspor'a transferiyle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Bursaspor'un, sözleşmesi devam eden Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera ile yollarını ayırması halinde Fernandez kente gelerek sözleşmeyi imzalayacak.
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