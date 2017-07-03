Sneijder'de son dakika!

Sneijder'de son dakika!

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Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
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Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.

Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Yeşil-beyazlılar, Arjantinli orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensipte anlaştı.

Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Arjantin'in  Godoy Cruz takımından orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi  konusunda futbolcu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Arjantinli  25 yaşındaki oyuncunun Bursaspor'a transferiyle ilgili görüşmeler olumlu  sonuçlandı.

Bursaspor'un, sözleşmesi devam eden Şilili orta saha oyuncusu  Cristobal Jorquera ile yollarını ayırması halinde Fernandez kente gelerek  sözleşmeyi imzalayacak.

Ünlü teknik direktör İstanbul'a transfer görüşmesine geldi

Ünlü teknik direktör İstanbul'a transfer görüşmesine geldi

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Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

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Dün gece sessiz sedasız Türkiyeye gelip transfer görüşmesi yaptı!

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