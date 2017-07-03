Guillermo Matias Fernandez ile anlaşmaya varıldı

Beşiktaş liderliği devraldı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Bursaspor'u Cenk Tosun'un 65. dakikada ve Aboubakar'ın 90. dakikada attığı golle 2-0 mağlup ederek Medipol Başakşehir'den liderliği geri aldı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.