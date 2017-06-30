Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.
İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Guido Albers Wesley Sneijder'in yeni takımını açıkladı

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in Galatasaray kariyeri sona eriyor. Son açıklama ise 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Guido Albers'ten geldi.

Guido Albers Wesley Sneijderin yeni takımını açıkladı

Galatasaray'da Wesley Sneijder dönemi sona ermek üzere... Yıldız oyuncunun menajeri Guido Albers, oyuncusunun önceliğinin Sampdoria olduğunu söyledi ve ayrılığın çok yakın olduğunu ima etti.

İtalyan basınına konuşan Albers, "Önümüzde birçok çözüm var. Bunlardan ilki Sampdoria. Wesley gittiği her takımda taraftarın gönlünü kazandı, bu yüzden İtalya'da başka bir takımda oynaması sorun olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Tudor'la anlaşamayınca...

Riekerink'in en güvendiği oyunculardan olan ancak Tudor'un gelişiyle Hırvat teknik adamla bir türlü anlaşamayan SneiJder, geçtiğimiz sezon 5 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

33 yaşındaki yıldız oyuncu 2010 yılında Inter'in Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi ve İtalya Kupası'nı kazandığı sezon da takımın en başarılı futbolcularındandı.

Bafetimbi Gomis'in gol sevincinin anlamı ortaya çıktı

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Younes Belhanda imzayı attı, maliyeti belli oldu

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Guido Albers Wesley Sneijderin yeni takımını açıkladı

Guido Albers Wesley Sneijder'in yeni takımını açıkladı

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Serie Adan Sneijdere 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

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