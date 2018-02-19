GS TVde olay açıklama: O hocayla görüşüldüğünü duydum

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından kulübün resmi yayın organı GS TV’de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GS TV’de maç sonunda yapılan programda yorumculuk yapan Ömer Kükner, gelecek hafta Galatasaray’ın Bursaspor ile oynayacağı maç öncesi kafaları karıştıran bir iddiada bulundu.

Kükner, ”Galatasaray hafta Bursaspor ile oynayacak. Bursaspor da sıkıntılı. Paul Le Guen için çok kritik bir maç. Ben Bursaspor’un Safet Susic’i göreve getirmek istediğini, görüştüklerini duydum” ifadelerini kullandı.

Safet Susic kimdir?

Teknik adamlık kariyerinde Cannes, İstanbulspor, Al Hilal, Atiker Konyaspor, Ankaragücü, Rizespor, Osmanlıspor, Bosna Hersek ve Evian’ı çalıştıran Safet Susic son olarak Aytemiz Alanyaspor’da görev almıştı. 62 yaşındaki teknik adamın, Alanyaspor ile yakın zamanda yolları ayrılmıştı.

Daha önce benzer iddialar ortaya atıldı

Hatırlanacağı gibi Bursaspor’un Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde de teknik direktör Paul Le Guen ile yolların ayrılabileceği konuşulmuştu.