Grosskreutzu döven Türk çıktı!

Bild Gazetesi, Kevin Grosskreutz'u 28 Şubat'da hastanelik eden kişinin, poliste yaralama ve tehlikeli yaralama suçlarından kaydı olan, 16 yaşında bir Türk olduğunu yazdı.

Geçen sezon başında Galatasaray'a gelen ama evrakları yetişmediği için sezonun ilk yarısında forma giyemedikten sonra 2016 yılı başında Almanya'ya dönen Kevin Grosskreutz, 28 Şubat'ta hastanelik olmuştu. Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, bu olayın ardından hem Stuttgart'tan gönderilmiş hem de futbolu bıraktığını açıklamıştı.

16 yaşında bir türk

Grosskreutz'un karıştığı kavgayla ilgili detaylar bugün Alman basınına yansıdı. Bild Gazetesi, eski milli futbolcuyu hastanelik eden kişinin 16 yaşında olduğunu yazdı. Bild, saldırganın Türk vatandaşlığı da bulunduğunu, daha önceden de yaralama ve tehlikeli yaralama suçlarından poliste kaydı olduğunu yazdı. Stuttgart'ın 60 kilometre doğusundaki Geislingen'de yaşadığı kaydedilen saldırgan hakkında soruşturma yürütülüyor.