Grosskreutz hastanelik oldu!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak belge krizi nedeniyle sadece iki kez hazırlık maçında oynatabildiği Grosskreutz'un başı Almanya'da belaya girdi.

Geçtiğimiz sezon transferin son günü Galatasaray'a gelen ancak belgelerin resmi bitiş saatinden sonra gönderilmesi sebebiyle Sarı Kırmızılılar'ın sadece iki hazırlık maçında oynatabildiği ve devre arasında da Stuttgart'a yolladığı Kevin Grosskreutz, Stuttgart şehrinde bir gece kulübünde kavgaya karıştı ve geceyi hastanede geçirdi.

Alman Sport 1'in haberine göre, Grosskreutz'un kulübü Stuttgart ve Alman Futbol Federasyonu'nun konudan haberdar olduğu ve soruşturma başlattığı belirtildi.

Sabıkası kabarık!

Dünya Şampiyonu apoleti bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Borussia Dortmund forması giydiği dönemde Berlin'de bir otel lobisine küçük tuvaletini yapmıştı.

2014 yılının mayıs ayında da yine Grosskreutz'un karıştığı kavgada bir kişi yıldız oyuncuya döner fırlatmıştı.