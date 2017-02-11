Griezmann mesajı gönderdi: "Ben yokum"

Kırmızı Şeytanlar’ın formasını gelecek sezon giymesine kesin gözüyle bakılan Atletico Madrid’in Fransız yıldızı, İngilizler’e son dakikada şu mesajı gönderdi: Eğer Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsanız, size transfer olmam çok zor.

Önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir kadro kurmanın hazırlıklarını yapan Manchester United’ın, transferdeki en önemli hedefleri arasında Atletico Madrid’in yıldızı Antoine Griezmann yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi istiyor...

Griezmann için para musluklarını sonuna kadar açan United, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 85 milyon Pound’u (391.926.500 TL) ödemeye hazır. Bu doğrultuda hem Griezmann hem de kulübüyle görüşmelerini sürdüren teknik direktör Jose Mourinho’nun ekibi, oyuncunun son şartı sonrası kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan The Sun’ın haberine göre Fransız atak oyuncusu, sezon sonunda United’ın Premier Lig’de ilk 4’e girememesi halinde transferden vazgeçecek. Kırmızı Şeytanlar’ın, ilk 4’e girmesi sayesinde Şampiyonlar Ligi’ne gideceğini bilen 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda mutlaka yer almak istiyor.

Tıpkı İbra ve sponsor gibi...

Griezmann’ın, bu şartının gerçekleşmesi ve imzayı atması durumunda haftalık kazancının yaklaşık 300 bin Pound (1.382.639 TL) civarında olması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan United’ın 35 yaşındaki İsveçli yıldızı İbrahimovic de, kontratını uzatmak için benzer bir talepte bulunmuştu. Ayrıca kulübün sponsoru Adidas da, Devler Ligi’ne gidilememesi durumunda ödenen parada 85 milyon Pound’luk bir kesinti yapacağını anlaşmaya madde olarak koydurmuştu.

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