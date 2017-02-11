Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
Volkan Demirel'e büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.
Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.
Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

Griezmann mesajı gönderdi: "Ben yokum"

Kırmızı Şeytanlar’ın formasını gelecek sezon giymesine kesin gözüyle bakılan Atletico Madrid’in Fransız yıldızı, İngilizler’e son dakikada şu mesajı gönderdi: Eğer Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsanız, size transfer olmam çok zor.

Griezmann mesajı gönderdi: Ben yokum

Önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir kadro kurmanın hazırlıklarını yapan Manchester United’ın, transferdeki en önemli hedefleri arasında Atletico Madrid’in yıldızı Antoine Griezmann yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi istiyor...

Griezmann için para musluklarını sonuna kadar açan United, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 85 milyon Pound’u (391.926.500 TL) ödemeye hazır. Bu doğrultuda hem Griezmann hem de kulübüyle görüşmelerini sürdüren teknik direktör Jose Mourinho’nun ekibi, oyuncunun son şartı sonrası kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan The Sun’ın haberine göre Fransız atak oyuncusu, sezon sonunda United’ın Premier Lig’de ilk 4’e girememesi halinde transferden vazgeçecek. Kırmızı Şeytanlar’ın, ilk 4’e girmesi sayesinde Şampiyonlar Ligi’ne gideceğini bilen 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda mutlaka yer almak istiyor.

Tıpkı İbra ve sponsor gibi...

Griezmann’ın, bu şartının gerçekleşmesi ve imzayı atması durumunda haftalık kazancının yaklaşık 300 bin Pound (1.382.639 TL) civarında olması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan United’ın 35 yaşındaki İsveçli yıldızı İbrahimovic de, kontratını uzatmak için benzer bir talepte bulunmuştu. Ayrıca kulübün sponsoru Adidas da, Devler Ligi’ne gidilememesi durumunda ödenen parada 85 milyon Pound’luk bir kesinti yapacağını anlaşmaya madde olarak koydurmuştu.

Barcelona'dan Mesut Özil bombası!

Barcelona'dan Mesut Özil bombası!

Polis Agüero'nun evini bastı! Neler çıktı neler!

Polis Agüero'nun evini bastı! Neler çıktı neler!

Kerim Frei göz doldurdu

Kerim Frei göz doldurdu


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Griezmann mesajı gönderdi: Ben yokum

Griezmann mesajı gönderdi: "Ben yokum"

Kırmızı Şeytanlar’ın formasını gelecek sezon giymesine kesin gözüyle bakılan Atletico Madrid’in Fransız yıldızı, İngilizler’e son dakikada şu mesajı gönderdi: Eğer Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsanız, size transfer olmam çok zor.
Barcelonadan Mesut Özil bombası!

Barcelona'dan Mesut Özil bombası!

Arsenal'le olan sözleşmesini hali hazırda yenilemeyen Mesut Özil için Barcelona iddiası ortalığı karıştırdı.
Polis Agüeronun evini bastı! Neler çıktı neler!

Polis Agüero'nun evini bastı! Neler çıktı neler!

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Agüero ülkesi Arjantin'de büyükannesinin evine yapılan baskınla sarsıldı.
Kerim Frei göz doldurdu

Kerim Frei göz doldurdu

İngiltere Championship'in 29. haftasında sahasında Reading'e 1-0 mağlup olan Birmingham'da yeni transfer Kerim Frei gösterdiği performansla göz doldurdu.
Lazar Markovic geri döndü!

Lazar Markovic geri döndü!

Geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren bu sezon ise Liverpool tarafından yine kiralanan ve Sporting Lizbon'a giden Lazar Markovic'e Premier Lig yolları gözüktü.
Diego Costa transferi yattı gibi!

Diego Costa transferi yattı gibi!

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea'nin satmayı düşünmediği İspanyol forvet Diego Costa hakkındaki transfer iddiaları, Çin'de yeni transfer kurallarının da devreye girmesiyle büyük ölçüde rafa kalktı.
Conte listenin başına onu yazdı!

Conte listenin başına onu yazdı!

İngiltere Premier Lig’in güçlü takımı Chelsea’de Simon Kjaer konusunda yeni gelişmeler öne çıktı.
Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlunu istiyor!

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor.
Arsenalin yıldızına şok!

Arsenal'in yıldızına şok!

Arsenal forması giyen Şilili futbolcu Alexis Sanchez’in borçlarından dolayı Barcelona’daki evine haciz konulduğu iddia edildi.
Arsenalde gündem Mesut Özil

Arsenal'de gündem Mesut Özil

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de gündem Mesut Özil'in yeni sözleşmesi.
Beşiktaşa büyük piyango!

Beşiktaş'a büyük piyango!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Gökhan Töre'yi Beşiktaş'a geri göndermek için 10 milyon liralık bir...
Niasse Aslan olmak istiyor!

Niasse Aslan olmak istiyor!

Premier Lig’de Everton’da forma giyen Oumar Niasse, Galatasaray’a gelmek için adeta can atıyor....
Vitor Pereira için yeni iddia

Vitor Pereira için yeni iddia

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılan Pereira, takım bulamayınca TV programında yorumculuğa başlamıştı. Portekizli hoca ile ilgili İngiliz basınından...
Van Persieye Adadan talipler var!

Van Persie'ye Ada'dan talipler var!

Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie, oynasa da oynamasa da İngiliz basının gündeminden düşmüyor....
Pepten olay kararlar! İnternet yasağı ve...

Pep'ten olay kararlar! İnternet yasağı ve...

Manchester City'li futbolcu Pablo Zabaleta, Guardiola'nın gelmesiyle kulüpte bazı değişiklikler yapıldığı ancak bu değişikliklerden kendisinin memnun olduğunu...
Zlatanın inanılmaz rakamı reddettiği ortaya çıktı!

Zlatan'ın inanılmaz rakamı reddettiği ortaya çıktı!

Manchester United'ın bu sezon başı renklerine bağladığı Zlatan Ibrahimovic'in Çin'den gelen inanılmaz bir teklifi reddettiği ortaya çıktı....