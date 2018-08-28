Cocu transferi istemeden onaylamış

Cocu transferi istemeden onaylamış

F.Bahçe'nin 10.5 milyon euro'ya Al Nassr'a sattığı Giuliano ile ilgili Gremio Başkanı Romildo Bolzan'dan açıklama geldi.
Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Al Hilal forması giymeye başlayan Bafetimbi Gomis’in yıllık 7 milyon euroluk bir maaş alacağı ortaya çıktı.
Yeni sol bek Real Madrid'den

Yeni sol bek Real Madrid'den

Hasan Ali Kaldırım'dan memnun olmayan teknik heyet, yönetimden Portekizli sol bek Coentrao'yu talep etti.
Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray’ın transferini düşündüğü stoper Gary Cahill’in Chelsea’de kalıp forma savaşı vereceği ifade edildi.
3 yıldız gözden çıkarıldı

3 yıldız gözden çıkarıldı

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou gözden çıkarıldı. İsmi F.Bahçe ile anılan Edin Visca ise takımda kalıyor.
"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında bulundu.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Al Hilal forması giymeye başlayan Bafetimbi Gomis’in yıllık 7 milyon euroluk bir maaş alacağı ortaya çıktı.

Gomisin yıllık ücreti dudak uçuklattı

Galatasaray’da ayrılarak Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımının yolunu tutan Bafetimbi Gomis’in maaşları ve transfer detayları açıklandı.

France Football’ın hazırladığı özel haberde, Gomis’in reddedilemeyecek ölçüde büyük bir teklif aldığı, bu nedenle Suudi Arabistan’a gittiği aktarıldı.

Gomis’in yıllık 7 milyon euro maaş alacağı belirtildi. Galatasaray’ın ekonomik açıdan da kendisine cazip bir teklif iletildiği ifade edilirken, 33 yaşındaki oyuncunun sportif kariyerinden çok ekonomik anlamda rahat etmek adına lüks bir kontrata imza attığı dile getirildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Galatasaray Alanyaspor'u paramparça etti

Galatasaray Alanyaspor'u paramparça etti


 

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Galatasaraya transferde kötü haber

Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray’ın transferini düşündüğü stoper Gary Cahill’in Chelsea’de kalıp forma savaşı vereceği ifade edildi.
Gomisin yıllık ücreti dudak uçuklattı

Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Al Hilal forması giymeye başlayan Bafetimbi Gomis’in yıllık 7 milyon euroluk bir maaş alacağı ortaya çıktı.
Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Son olarak kadrosunu eski oyuncusu Ndiaye ile güçlendiren Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği stoper transferini de bitirmek üzere.
Galatasaray Alanyasporu paramparça etti

Galatasaray Alanyaspor'u paramparça etti

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Galatasaraya Akhisarspordan bir transfer daha

Galatasaray'a Akhisarspor'dan bir transfer daha

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Oynatmıyorsanız bize kiralayın

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