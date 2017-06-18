Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın genç kaptanının yeni imzaladığı sözleşmeye 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurduğu ortaya çıktı.
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"Nabil Dirar kilit adam olur"

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İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

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Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.
Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Göztepe'nin yeni hocası Beşiktaş'tan ayrılan Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna oldu.
Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli yıldızın, İspanya'dan ayrılma isteğini kulübüne bildirdiği iddia edildi.
Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Gomis'in menajeri açıkladı: Bugün ya da pazartesi...

Galatasaray'ın transferini son aşamaya getirdiği Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy, yayıncı kuruluş BeINSports'a konuştu ve transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gomisin menajeri açıkladı: Bugün ya da pazartesi...

Galatasaray'ın transferini son aşamaya getirdiği Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy,BeINSports'da yayınlanan beIN Transfere yaptığı özel açıklamada transferin hemen hemen bittiğini söyledi.

"Galatasaray'ın transferini son aşamaya getirdiği Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy, yayıncı kuruluş BeINSports'a konuştu ve transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.'la büyük ölçüde anlaştık" diyen Mendy, "Bu iş yarın ya da pazartesi biter" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı olarak geçiren Sarı Kırmızılılar'da yönetim yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Igor Tudor ile yönetimin belirlediği isimler arasında Gomis ve Belhanda artık imza aşamasına geldi.

Forvette özellikle Eren Derdiyok'un yanına bir forvet takvisyesi yapmak isteyen Galatasaray'da yönetimin acele etmesindeki neden ise Tudor'un transferleri kampa yetiştirilmesinin istenmesi.

Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Galatasaray Bafetimbi Gomis'i ezeli rakibine mi kaptırıyor?

Galatasaray Bafetimbi Gomis'i ezeli rakibine mi kaptırıyor?


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Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Bafetimbi Gomis Galatasaray hakkında konuştu: Keşke...

Galatasaray'a imza atması an meselesi olan Gomis sarı-kırmızılı takım ile ilgili konuştu.
Gomisin menajeri açıkladı: Bugün ya da pazartesi...

Gomis'in menajeri açıkladı: Bugün ya da pazartesi...

Galatasaray'ın transferini son aşamaya getirdiği Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy, yayıncı kuruluş BeINSports'a konuştu ve transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Galatasaray'ın rakibinin de hangi eşleşmeden geleceği bu kura çekiminde belli olacak.
Galatasaray Bafetimbi Gomisi ezeli rakibine mi kaptırıyor?

Galatasaray Bafetimbi Gomis'i ezeli rakibine mi kaptırıyor?

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İki Süper Lig devi Samir Nasri için savaşıyor!

İki Süper Lig devi Samir Nasri için savaşıyor!

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Galatasarayda Sneijder depremi!

Galatasaray'da Sneijder depremi!

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Igor Tudor gelecek sezon Wesley Sneijderi kadroda düşünmüyor

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