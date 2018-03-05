Gomisin Alexi geçmesine 5 gol kaldı

Ligin bitime 10 hafta kala 24 gole ulaşan Gomis, beş gol daha atarsa Fenerbahçe efsanesinin 2010- 2011’deki 28 gollük performansını geride bırakacak.

Süper Lig'de gündem Bafetimbi Gomis... Bursa'ya hat-trick yaptıktan sonra Kardemir Karabükspor deplasmanında da 4 gol birden atarak bir anda 24 gole ulaşan Fransız golcü istatistikleri de alt üst ediyor.

Gol krallığında en yakın rakibi Burak Yılmaz'a (18 gol) fark atan Gomis, 5 gol daha atarsa Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak. Bu alanda rekor ise 2010- 2011 sezonunda Fenerbahçe'de 28 gol atan Alex de Souza'ya ait. Bafetimbi Gomis kalan haftalarda 4 gol daha atarsa Alex'i yakalayacak, 5 gol atarsa rekorun tek sahibi olacak. Gomis'in önünde bulunan diğer isimler ise 26'şar gol atan Elvir Bolic (1994-95) ve Mario Gomez (2015-16) ile 25 golle 1995- 96'da Trabzonspor forması ile gol kralı olan Shota Arveladze.

Sabah